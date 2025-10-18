متى يمكن تقديم اعتراض مالي في برنامج حساب المواطن السعودي؟

أوضح برنامج حساب المواطن السعودي متى يمكن تقديم اعتراض مالي في البرنامج التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقال البرنامج الحكومي إنه “بإمكانك تقديم اعتراض مالي في حال أصبحت الدفعة (مدفوعة) من خلال التوجه إلى حسابك (الدفعات المالية) واختيار (دفعة ناقصة أو صفر)، وذلك خلال 90 يومًا من تاريخ الدفعة”.

وأوضح عبر تغريدة “حالة الدفعة (تحت الاجراء للصرف) متى يمكن تقديم اعتراض مالي؟”

ويهدف برنامج حساب المواطن -الذي بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2017- إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين السعوديين وتقديم الدعم المادي إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

ويقدم البرنامج الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال (80 دولار) فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال (800 دولار).