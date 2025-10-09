حساب المواطن السعودي يودع دفعة أكتوبر دون ذكر القيمة

بدأ برنامج حساب المواطن السعودي، صباح اليوم الخميس، في إيداع الدعم للدفعة الـ 95 لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 شاملًا الدعم الإضافي للمستفيدين المكتملة طلباتهم. ولم يذكر البرنامج قيمة الإيداع كما جرت العادة.

وقال البرنامج التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عبر منصة إكس “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر شاملاً الدعم الإضافي للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج #حساب_المواطن”.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر "شاملا الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج.. — حساب المواطن (@citizenaccount) October 8, 2025

وأضاف البرنامج الحكومي إن الإيداع، دون أن يذكر قيمته، “سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج”.

وقال البرنامج في تغريدة سابقة “لتعديل بياناتك في برنامج #حساب_المواطن اتبع الخطوات التالية”

لتعديل بياناتك في برنامج #حساب_المواطن اتبع الخطوات التالية .. — حساب المواطن (@citizenaccount) October 2, 2025

وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: eservices.ca.gov.sa/#/login

ويُصرف دعم حساب المواطن عادةً في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مع تقديم أو تأخير الموعد إذا صادف عطلة رسمية.

ويمكن للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل إيداع حساب المواطن لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج واتباع الخطوات المحددة الأتية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن.

تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

الانتقال إلى خدمة الدفعات المالية.

الاطلاع على تفاصيل المبلغ المودع وتاريخ الصرف.

علاوة على ذلك، يمكن للمواطنين في المملكة التواصل مع خدمة العملاء أو متابعة الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على منصة إكس للاطلاع على المستجدات أو تحديث بياناتهم في حال طرأت أي تغييرات.

ويهدف برنامج حساب المواطن -الذي بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2017- إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين السعوديين وتقديم الدعم المادي إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

ويقدم البرنامج الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال (80 دولار) فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال (800 دولار).