السعودية تدعم برنامج حساب المواطن بـ 209 مليارات ريال

دفع برنامج حساب المواطن في السعودية 209 مليارات ريال للمستفيدين منذ انطلاقته، منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، كما كشف مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري.

وقد أودع برنامج حساب المواطن في السعودية اليوم 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر تموز / يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثمانين 10.7 مليون مستفيد وتابع.

تفاصيل الدفعة الـ 80| 3.4 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج #حساب_المواطن لشهر يوليو. pic.twitter.com/AgPQ7HtJjY — حساب المواطن (@citizenaccount) July 10, 2024

ويشمل الدعم المخصص لشهر يوليو “الدعم الإضافي” للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.

وأوضح الهاجري أن 74% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريالاً.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة تجاوز 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.