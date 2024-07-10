فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تدعم برنامج حساب المواطن بـ 209 مليارات ريال

أودع برنامج حساب المواطن في السعودية اليوم 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر تموز / يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم

فريق التحرير by فريق التحرير

دفع برنامج حساب المواطن في السعودية 209 مليارات ريال للمستفيدين منذ انطلاقته، منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، كما كشف مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري.

وقد أودع برنامج حساب المواطن في السعودية اليوم 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر تموز / يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثمانين 10.7 مليون مستفيد وتابع.

ويشمل الدعم المخصص لشهر يوليو “الدعم الإضافي” للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.

وأوضح الهاجري أن 74% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريالاً.
وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة تجاوز 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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