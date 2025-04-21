ترامب يهدد استقلال المركزي الأمريكي.. الدولار بأدنى مستوى في 3 سنوات

انخفض الدولار، في تعاملات الاثنين، لأدنى مستوى في 3 سنوات، نتيجة تقويض ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي، بتهديد استقلالية البنك المركزي الأمريكي، بعد انتقاد جديد من الرئيس دونالد ترامب، لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكرر ترامب، الاثنين، هجومه اللاذع على جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفه بلقب “الخاسر الرئيسي”، وطالبه بخفض أسعار الفائدة فورا.

ترامب يواصل دراسة إقالة رئيس البنك المركزي الأمريكي

وكشف كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أن إدارة الرئيس ترامب، وفريقه المعاون، يواصلان دراسة إمكانية إقالة جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، بحسب رويترز.

ويأتي تصريح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، بعد يوم واحد فقط، من تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إقالة باول “لا يمكن أن تأتي بالسرعة الكافية”، بينما دعا البنك المركزي الأمريكي، إلى خفض فوري لأسعار الفائدة.

وتشهد الأسواق العالمية ركودا مؤقتا، بسبب عطلة معظم الأسواق في أوروبا، وهونغ كونغ، وأستراليا، بمناسبة عيد القيامة، فيما كانت أغلب الأسواق العالمية مغلقة الجمعة الماضية، بمناسبة عطلة الجمعة العظيمة.

ترامب لا يستطيع إقالة باول لكنه يهدد استقلالية المركزي

وقال فيشنو فاراثان، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي لآسيا في بنك ميزوهو”باستثناء اليابان”، إن جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، لا يتبع ترامب مباشرة، لذا لا يستطيع ترامب، إقالته، كما أنه لا يستطيع عزله من منصبه، إلا بموجب إجراءات محددة، تمثل عائقا كبيرا أمامه.

لكن فاراثان، يرى أن ترامب، يستطيع تحريك الأمور لتقويض ما يفترض أنها استقلالية البنك المركزي الأمريكي.

مؤشر الدولار يهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات

وهبط مؤشر الدولار الأمريكي، هو يقيس أداء العملة الخضراء، مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، في تعاملات الاثنين، إلى نحو 97.923، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022.

كما ترجع الدولار الأمريكي، مقابل الفرنك السويسري، بأكثر من 1.5% لأدنى مستوى في 10 أعوام، عند 0.8063 فرنك.

اليورو الأوروبي يرتفع لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2021

فيما ارتفع اليورو الأوروبي، إلى نحو 1.1535 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021، فيما سجل الدولار، أدنى مستوياته في 7 أشهر مقابل الين الياباني.

وزاد الجنيه الإسترليني، إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر( سبتمبر الماضي)، عند نحو 1.34 دولار، وصعد الدولار الأسترالي لأعلى مستوى في 4 أشهر عند نحو 0.6430 دولار أمريكي.

اليوان الصيني يستفيد من صراع ترامب وباول

وصعد اليوان الصيني، في تعاملات الاثنين المحلية، إلى أعلى مستوى في 14 يوم، قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه، فيما لامس في التعاملات الخارجية، أعلى مستوى في 7 أيام، عند 7.2911 للدولار.

تتزعزع ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية

وبدأت ثقة المستثمرين، تتزعزع في الأصول الأمريكية، مثل الدولار، والأسهم، والسندات، بالتزامن مع حالة الاضطراب الشديد، التى تشهدها الأسواق العالمية، وتصاعد مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي، نتيجة فرض ترامب للرسوم الجمركية الجديدة الإضافية، والضبابية حول سياساته التجارية.

ويهبط الدولار، مع سحب المستثمرين أموالهم من الأصول الأمريكية، بعد تزايد توقعات تباطؤ نمو أكبر اقتصاد في العالم.