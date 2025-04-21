فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسياسة واقتصادآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأسواق المالاستثمارالأسهمالسلعبيانات السوقدولسوق العملاتمصارف (بنوك)

ترامب يهدد استقلال المركزي الأمريكي.. الدولار بأدنى مستوى في 3 سنوات

ترامب، يقوض ثقة المستثمرين في الاقتصاد، بتهديده لاستقلال المركزي الأمريكي.. القصة الكاملة.

فريق التحرير by فريق التحرير
ترامب يهدد استقلال المركزي الأمريكي.. الدولار بأدنى مستوى في 3 سنوات
ترامب يهدد استقلال المركزي الأمريكي.. الدولار بأدنى مستوى في 3 سنوات

انخفض الدولار، في تعاملات الاثنين، لأدنى مستوى في 3 سنوات، نتيجة تقويض ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي، بتهديد استقلالية البنك المركزي الأمريكي، بعد انتقاد جديد من الرئيس دونالد ترامب، لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكرر ترامب، الاثنين، هجومه اللاذع على جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفه بلقب “الخاسر الرئيسي”، وطالبه بخفض أسعار الفائدة فورا.

ترامب يواصل دراسة إقالة رئيس البنك المركزي الأمريكي

ترامب يهدد استقلال المركزي الأمريكي.. الدولار بأدنى مستوى في 3 سنوات

وكشف كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أن إدارة الرئيس ترامب، وفريقه المعاون، يواصلان دراسة إمكانية إقالة جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، بحسب رويترز.

ويأتي تصريح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، بعد يوم واحد فقط، من تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إقالة باول “لا يمكن أن تأتي بالسرعة الكافية”، بينما دعا البنك المركزي الأمريكي، إلى خفض فوري لأسعار الفائدة.

وتشهد الأسواق العالمية ركودا مؤقتا، بسبب عطلة معظم الأسواق في أوروبا، وهونغ كونغ، وأستراليا، بمناسبة عيد القيامة، فيما كانت أغلب الأسواق العالمية مغلقة الجمعة الماضية، بمناسبة عطلة الجمعة العظيمة.

ترامب لا يستطيع إقالة باول لكنه يهدد استقلالية المركزي

ترامب يهدد استقلال المركزي الأمريكي.. الدولار بأدنى مستوى في 3 سنوات

وقال فيشنو فاراثان، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي لآسيا في بنك ميزوهو”باستثناء اليابان”، إن جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، لا يتبع ترامب مباشرة، لذا لا يستطيع ترامب، إقالته، كما أنه لا يستطيع عزله من منصبه، إلا بموجب إجراءات محددة، تمثل عائقا كبيرا أمامه.

لكن فاراثان، يرى أن ترامب، يستطيع تحريك الأمور لتقويض ما يفترض أنها استقلالية البنك المركزي الأمريكي.

مؤشر الدولار يهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات

ترامب يهدد استقلال المركزي الأمريكي.. الدولار بأدنى مستوى في 3 سنوات

وهبط مؤشر الدولار الأمريكي، هو يقيس أداء العملة الخضراء، مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، في تعاملات الاثنين، إلى نحو 97.923، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022.

كما ترجع الدولار الأمريكي، مقابل الفرنك السويسري، بأكثر من 1.5% لأدنى مستوى في 10 أعوام، عند 0.8063 فرنك.

اليورو الأوروبي يرتفع لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2021

فيما ارتفع اليورو الأوروبي، إلى نحو 1.1535 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021، فيما سجل الدولار، أدنى مستوياته في 7 أشهر مقابل الين الياباني.

وزاد الجنيه الإسترليني، إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر( سبتمبر الماضي)، عند نحو 1.34 دولار، وصعد الدولار الأسترالي لأعلى مستوى في 4 أشهر عند نحو 0.6430 دولار أمريكي.

اليوان الصيني يستفيد من صراع ترامب وباول

ترامب يهدد استقلال المركزي الأمريكي.. الدولار بأدنى مستوى في 3 سنوات

وصعد اليوان الصيني، في تعاملات الاثنين المحلية، إلى أعلى مستوى في 14 يوم، قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه، فيما لامس في التعاملات الخارجية، أعلى مستوى في 7 أيام، عند 7.2911 للدولار.

تتزعزع ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية

وبدأت ثقة المستثمرين، تتزعزع في الأصول الأمريكية، مثل الدولار، والأسهم، والسندات، بالتزامن مع حالة الاضطراب الشديد، التى تشهدها الأسواق العالمية، وتصاعد مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي، نتيجة فرض ترامب للرسوم الجمركية الجديدة الإضافية، والضبابية حول سياساته التجارية.

ويهبط الدولار، مع سحب المستثمرين أموالهم من الأصول الأمريكية، بعد تزايد توقعات تباطؤ نمو أكبر اقتصاد في العالم.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...