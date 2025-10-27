انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض

تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، انطلقت اليوم الإثنين النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار “مفتاح الازدهار” ويستمر حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وبدأت فعاليات المؤتمر بجلسات مغلقة لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات مع عددٍ من المفكرين، والخبراء، تناولت إسهامات الابتكار في المحاسبة الكربونية في إيجاد طريقة لقياس أداء الشركات في مجال المناخ، والبنية التحتية للعملات المشفرة ودورها في تعريف النظام المالي العالمي، وحوسبة الكم وتحقيق العوائد، والاستثمار في القيادة للمستقبل.

وسيشهد المؤتمر خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول، مجموعة متنوعة من الجلسات التي ستتناول موضوعات حيوية مثل: تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الإنتاجية، وتكوين الثروة في ظل تزايد عدم المساواة، والآثار الجيواقتصادية لندرة الموارد، والتحولات الديموغرافية التي تُعيد تشكيل القوى العاملة المستقبلية، إلى جانب استراتيجيات تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

وعلى مدى الأيام القادمة سيشارك رؤساء الدول، وصناديق الثروة السيادية، وكبار المسؤولين التنفيذيين، والرواد في مجالات التكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والمناخ، والتمويل، والثقافة، في مناقشات رفيعة المستوى ترسم ملامح مستقبل النمو العالمي، والاستثمار، والتقدم الإنساني.

وسيستقطب المؤتمر أكثر من 8 آلاف مشاركٍ و650 متحدثٍ بارز من خلال 250 جلسة حوارية؛ مما يُعزّز مكانة الرياض مركزاً عالمياً رائداً يجمع القياديين والمبتكرين من مختلف دول العالم؛ لتحويل الرؤى إلى استراتيجيات عملية تُشكّل مستقبل الاستثمار.

ومن الشخصيات التي يتوقع حضورها هذا العام الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو، ولاري فينك من شركة (بلاك روك)، وجيمي ديمون من بنك (جيه.بي مورجان)، وجين فريزر من (سيتي بنك) التي أصبحت يوم الثلاثاء الماضي الرئيس المشارك لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

وسيضم أيضاً شخصيات رائدة في مجال التكنولوجيا وقطاع الطاقة مثل ليب بو تان من شركة (إنتل)، وأمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط.

