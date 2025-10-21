الرياض تجمع رؤوساء دول وعمالقة المال في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

نائب رئيس الصين والرئيس السوري أحمد الشرع هم أبرز المتحدثين ضمن المؤتمر في العاصمة الرياض والذي سيعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات. ويتواصل اجتماع مبادرة مستقبل الاستثمار FII من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري في لقاء غير مسبوق للقيادات السياسية والاقتصادية العالمية، حيث سيجمع المؤتمر أكثر من 15 رئيس دولة إلى جانب نخبة من أبرز قادة التمويل والأعمال العالميين من أكبر البنوك ورؤوساء الشركات الاستثمارية والتكنولوجية العملاقة. ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار، أشار خلال مؤتمر صحفي قائلاً: “لدينا ولأول مرة، قادة أكثر من 20 دولة، وهو أمر لم يحدث من قبل… الحد الأقصى الذي بلغناه سابقاً كان 3 قادة”. كبرى القضايا ستكون موضع حوار واقتراحات حلول تتسق ومكانة المؤتمر كمنصة عالمية محورية لربط رأس المال بالهدف، ويتجسد هذا الهدف في الإطلاق المرتقب للنسخة الرابعة من “بوصلة الأولويات لمبادرة مستقبل الاستثمار”، وهي أداة شاملة مستمدة من آراء عشرات الآلاف من المواطنين حول العالم لتوجيه القادة نحو حلول عملية لأكثر القضايا إلحاحاً. وسيشهد المؤتمر عقد صفقات يتجاوز حجمها 60 مليار دولار مع 40 صفقة واتفاقية جديدة خلال المؤتمر بهدف توحيد الجهود والاستثمار في إيجاد حلول للتحديات العالمية التي تساهم في ترك أثر إيجابي على البشرية من خلال الحوارات التي تسهم في صياغة القرارات وصنع الفرص وخارطة طريق لحلول تمس حياة الملايين.

