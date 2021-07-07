أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - عبد العزيز تركي الفيصل

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل هو وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تعزيز الرياضة والحياة الصحية للشباب في جميع أنحاء المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو أيضا عضو في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضو مجلس إدارة تنفيذي في المجلس الأولمبي الآسيوي وعضو تنفيذي في لجنة التسويق التابعة للجنة الأولمبية الدولية. وضمن أعماله أيضا يرأس كل من الاتحادات الرياضية للتضامن الإسلامي والاتحاد الدولي لسباق الهجن، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

الأمير عبدالعزيز هو الابن الثاني للأمير تركي الفيصل آل سعود، حفيد الملك فيصل بن عبد العزيز، وابن شقيق كل من وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل، والأمير خالد الفيصل: أمير مكة الحالي والمستشار الخاص للملك سلمان بن عبد العزيز.

عبد العزيز بن تركي خريج العلوم السياسية من جامعة الملك سعود بالرياض، وحاصل على درجة البكالوريوس في التسويق من كلية إدارة الأعمال في المملكة العربية السعودية. كما درس أيضا في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة SOAS بلندن.

قبل أن يعمل الأمير عبدالعزيز في الحكومة هو في الأصل رياضي إذ أنه أول رياضي دولي محترف يقود وزارة الرياضة في السعودية. المميز في الأمير عبدالعزيز أنه مارس الرياضة ليس كهواية وإنما ممارسة حقيقية احترافية، فهو بطل دولي متعدد التخصصات في رياضة السيارات، حيث قاد مسابقات النخبة في جميع أنحاء العالم من سن 21 عاما. ومن بين قائمة طويلة من الجوائز، حصل على ألقاب في بطولة بورش جي تي 3 الشرق الأوسط، فورمولا بي إم دبليو البحرين، أداك جي تي ماسترز، FIA GT3 وألقاب GT3 الأوروبية في مسيرة سباق متألقة.

وإيمانا بالموهبة والبراعة التي يمتلكها الأمير عبدالعزيز تم اختياره للانضمام للعمل الحكومي. إذ أول تعيين له كنائب لرئيس الهيئة العامة للرياضة في عام 2017، حيث عمل بسرعة لإعادة نشاط بلاده في الجانب الرياضي، ونفذ الأمير عبدالعزيز في العام الأول له في هيئة الرياضة، أكثر من 100 نشاط رياضي على مستوى البلاد انعكست بصورة إيجابية. وشهدت نتائج هذا التواصل والمشاركة ارتفاعا في عدد السعوديين المشاركين في النشاط الأسبوعي من واحد من كل ثمانية (13 %) إلى واحد من كل أربعة (23 %).

من بين الإنجازات التي تحقق تحت قيادة الأمير عبدالعزيز للهيئة العامة للرياضة ووزارة الرياضة، تم إطلاق ماراثون الرياض، بالإضافة إلى استضافة السعودية لعدد من الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، منها من أول سباق فورمولا إي في المملكة العربية السعودية أواخر عام 2018.

بعد النجاحات المبكرة والزخم المتزايد، استمرت الوزارة في استضافة الأحداث الدولية الكبرى لأول مرة، مثل: ملحمة الملاكمة Clash on the Dunes بين أنتوني جوشوا وآندي رويز جونيور. كما استضافت السعودية نهائيات كأس السوبر الإيطالي والإسباني لكرة القدم بقيادة النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. ومن البطولات العالمية التي استضافتها السعودية WWE الجولة الأوروبية للجولف من خلال أول ظهور سعودي دولي، و رالي داكار، وسباقات الخيل الدولية، والرياضات الإلكترونية. هذا الإنجازات تمت بعد تسلم الأمير عبدالعزيز للوزارة، وقد أحدث ذلك قدوم عدد من السياح الدوليين إلى السعودية بغرض متابعة الأنشطة الرياضية في البلاد.

عبدالعزيز تركي الفيصل يحرص أيضا على عدد من المبادرات الاجتماعية من خلال وزارة الرياضة، وكذلك عدد من التطورات التي شهدتها الاتحادات الرياضية في السعودية، ليواكب رؤية السعودية 2030.

رحلة السرعة 7 البحرين (2006 – 2007): المركز الثاني لبطولة أوتوكرووس الشاملة.

• شارك سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي وفاز في عدة سباقات

البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الملك سعود في عام 2003م.

• تخرج من مدرسة الملك فيصل في الرياض في عام 2000 م.

• بعد ذلك، تابع دراسة السياسة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، من عام 2003م إلى عام 2006م.

• درس التسويق في كلية إدارة الأعمال CBA، جدة في عام 2006م وتخرج في عام 2010م.

• تخرج أيضاً من مدرسة Formula BMW في البحرين عام 2005م.