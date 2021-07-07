أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - عبد المجيد الصيخان

أسس الشاب السعودي عبدالمجيد الصيخان شركة تمارا بقيمة تمويل وصلت إلى قرابة نصف مليار ريال سعودي. تمارا هي شركة التقنية المالية الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقاً في المملكة العربية السعودية الحاصلة على تصريح من قبل البنك المركزي السعودي (ساما) لتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً. تقدم تمارا خدماتها عبر منتجين رئيسيين هما: “الشراء الآن والدفع لاحقاً” و”الدفع على ثلاث دفعات خلال 60 يوماً” عبر مواقع التجارة الإلكترونية أو عبر التطبيق في محلات التجزئة وبالتالي تسهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز شروط الدفع الأسهل. وأسس الصيخان، وزميليه تركي بن زرعة، وعبدالمحسن البابطين الشركة في مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض ومكاتبها في أميركا، وألمانيا، والامارات، وفيتنام، كما تغطي خدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقيمة التمويل في الشركة حتى الآن وصل إلى (435 مليون ريال سعودي) ما يعادل 116 مليون دولا أميركي. عبد المجيد الصيخان هو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة تمارا، أول مزود خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقًا في السعودية.