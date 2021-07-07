أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - فاطمة باطوق

فاطمة باطوق سيدة أعمال ناجحة في مجال الاستثمار في الأندية الرياضية النسائية، في عام 2005، بدأت تجربتها في اللياقة البدنية النسائية في المملكة العربية السعودية, تكون الرائدة وتمهد الطريق للمدربات السعوديات منذ أن قامت بتدريب أول درس في Spinning – في عام 2006، فاطمة هي مرشدة للعديد من المدربين والعملاء الذين حولوا أكثر من 50 امرأة سعودية إلى مدربات لياقة بدنية عالية الجودة. هي مالكة TIMA –، أول علامة تجارية سعودية / عربية للملابس الرياضية واللياقة البدنية في الشرق الأوسط تأسست عام 2012. افتتحت فاطمة أول استوديو لها في اللياقة البدنية في الخبر في يونيو 2015 وفرعها الثاني في جدة يوليو 2017 والآن لديها مؤخرًا لأول مرة في البحرين تحت ” PYC “Pure Yoga + Cycleالموجودة في الهملة، مع الخبرة المكتسبة في وظائفها السابقة التي صعدت إلى المستوى التنفيذي لتصل إلى أعلى المناصب لامرأة سعودية، في عام 2015 كمديرة تنفيذية لواحد من شركات توزيع المواد الغذائية الرائدة في الشرق الأوسط، تركت كل شيء لمتابعة شغفها.