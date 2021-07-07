أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - لبنى العليان

سيدة الأعمال السعودية لبنى سليمان العليان غنية عن التعريف، ساهمت بدعم توظيف المرأة السعودية وهي تتمتع بشخصية فذة وكفاءات عالية جعلتها أول امرأة تتولى قيادة بنك، وسبق أن أكدت أنها أول امرأة تعمل لمدة 18 عامًا في شركة “العليان للتمويل”. وتولت بعد ذلك مهامها رئيسة لبنك “ساب الأول” وهو البنك الناتج عن اندماج البنك “الأول” (البنك السعودي الهولندي سابقًا) مع البنك السعودي البريطاني “ساب”. وتشغل العليان منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “العليان للتمويل”، التي تضم أكثر من 40 شركة تحت مِظلتها، والتي أسسها والدها الشيخ سليمان العليان عام 1947. وُلدت في محافظة عنيزة في القصيم عام 1952، وهي أصغر أبناء الشيخ سليمان العليان، ساعدها ذلك في التحصيل العلمي فنالت درجة بكالوريوس في الزراعة من جامعة كورنيل، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة، ودكتوراه في القانون من كلية ترينتي بجمهورية ايرلندا. عملت في بنك “مورجان جوارنت” بمدينة نيويورك بين عاميّ 1979 و1981، ثم عادت إلى السعودية لتعمل مع شركة العليان مجددًا. وقضت سنوات مع والدها في إدارة شركة “العليان للتمويل” واستغلت تدرجها في المناصب لتشجع والدها على تعيين مزيد من النساء للعمل معها. وفي 2001، نجحت في توظيف 40 سيدة للعمل في أحد مصانع الشركة، حتى وصلن إلى 500 موظفة.0وتشغل لبنى العليان عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات الصناعية والاستثمارية الرائدة، من بينها “البنك السعودي الهولندي” و”مجموعة رولز رويس البريطانية” و”مجموعة دبيو بي بي الإعلامية” و غيره.