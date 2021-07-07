أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - ياسر بن عثمان الرميان

يتولى منذ مايو 2019 وحتى اليوم منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ، وكان قد تنقل من مناصب رفيعة مثل المشرف العام ،صندوق الاستثمارات العامة والرئيس التنفيذي في البنك السعودي الفرنسي ـ وقبلها تولى منص مدير تمويل الشركات في هيئة سوق المال ، وسبق ذلك شغله لمنصب رئيس قوائم الأوراق المالية، هيئة سوق المال وقبلها عمل رئيس الوساطة الدولية ، البنك السعودي الهولندي.

كما يشغل منذ سنوات في رئاسة وعضويات مجالس الإدارة في كل من (عضو مجلس إدارة) صندوق الاستثمارات العامةو رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، فضلا عن مهام رئيس مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية “معادن”

وهو أيضا عضو مجلس إدارة شركة نيوم وعضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير و رئيس مجلس إدارة شركة سنابل للاستثمارــ إلى جانب اضطلاعه بمنصب رئيس مركز دعم اتخاذ القرار التابع للديوان الملكي. كذلك الحال مع توليه منصب عضو مجلس إدارة شركة اوبر و عضو مجلس إدارة شركة أيه آر إم المحدودة

أما دراسته الأكاديميةـ، فهو حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة – جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية، و شهادة برنامج الإدارة العامة – كلية هارفارد للأعمال، الولايات المتحدة الأمريكية