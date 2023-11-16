هل ينتقل هالاند إلى ريال مدريد؟ وكيلة اللاعب تجيب

تزداد التقارير الصحفية التي تربط النرويغي إرلينغ هالاند نجم وهداف مانشستر سيتي الإنجليزي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني رغم ارتباط اللاعب بعقد مع ناديه السماوي.

ويمتلك هالاند عقدا مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2027، حيث انتقل اللاعب صيف 2022 إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ليرتبط معه بعقد مدته 5 سنوات.

وتشير التقارير إلى رغبة ريال مدريد في الجمع ما بين الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وهالاند، أو الاكتفاء بأحدهما.

ومن جانبها علقت رافاييلا بيمينتا وكيلة اللاعب هالاند على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد في تصريحات عبر موقع “ريليفو”، قائلة: “هالاند هو الوحيد الذي يقرر مستقبله دون تدخل الآخرين، هذا ليس الآن فقط، وإنما طوال حياته”.

وتابع وكيلة اللاعب: “أعرف أن الحياة في مدريد رائعة، قد يحبها إرلينغ، لا أعرف، لكن لدينا أيضا حياة رائعة في مدينة مانشستر، الجميع هنا يعشق كرة القدم ويحترم هداف الفريق بشكل رائع، لكن الأمطار الغزيرة فقط هي التي تزعجنا”.

وأتمت: “هالاند ليس اللاعب الذي يترك ناديه فجأة ويخبرهم بأنه سيرحل، لا يمكن أن يحدث ذلك، لأن الاحترام هو الشيء الذي يغلف العلاقة بين اللاعب وناديه ومدربه غوارديولا”.

ونجح هالاند في تحطيم الرقم القياسي لهداف بريميرليغ في أول موسم له مع مانشستر سيتي حيث سجل 36 هدفا في 35 مباراة، وحصد لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا.