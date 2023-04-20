شاهد أحدث سيارات “جيتور أوتو” الصينية تنطلق من معرض شنغهاي للتوسع الخارجي  

كشفت العلامة التجارية الصينية الناشئة للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “جيتور أوتو” عدة نماذج بما في ذلك السيارات الاختبارية DASHING i-DM، T2 (والمسماة “ترافيلر” في السوق الصينية)، وذلك في معرض شنغهاي للسيارات 2023 المقام حاليا و حتى تاريخ 27 أبريل 2023.

و تعقد مؤتمراً صحفياً دولياً حيث تمت دعوة أكثر من 200 شريك والعديد من وسائل الإعلام من مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وغيرها لحضور الحدث.

في السنوات الأخيرة، ازدادت قدرة الشركات الصينية على المنافسة الدولية بشكل كبير، ونجحت صناعة السيارات الصينية في تحويل قدرتها من “التصنيع” إلى “الإبداع”. ووفقاً لإحصاءات اتحاد صناعة السيارات في الصين، بلغ عدد السيارات المصدرة من الصين 3.11 مليون سيارة في عام 2022، بزيادة 54% مقارنة بالعام السابق، متجاوزةً بذلك ألمانيا لأول مرة وأصبحت الصين ثاني أكبر مصدر للسيارات في العالم.

تشارك العلامات التجارية الصينية للسيارات بشكل كبير في المنافسة العالمية، وأصبحت “جيتور أوتو” مثالاً على النمو السريع، حيث حققت مبيعات تصل إلى 700،000 سيارة في 55 شهراً. وبدأت “جيتور أوتو” رحلة التوسع العالمي في عام 2019، وأنشأت أكثر من 400 موقع للمبيعات والخدمة في أكثر من 35 دولة ومنطقة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة (دول الكومنولث). وفي عام 2022، جعلت “جيتور أوتو” نفسها علامة تجارية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الناشئة مع أكبر مبيعات في الخارج وكانت ثاني أسرع مصدر للسيارات في الصين.

طرح سيارة جيتور T2 للمرة الأولى: من المتوقع إطلاقها عالمياً هذا العام

سيارة جيتور من طراز T2 هي المنتج الرئيسي الجديد لـ “جيتور أوتو” لعام 2023، وقد لفتت الكثير من الانتباه في معرض شنغهاي الدولي للسيارات. وتماشياً مع وضع علامة “السفر +”، تم تصميم Jetour T2 للسياحة، مع التركيز على تجارب حرة ومريحة. تتميز Jetour T2 بتصميم عضلي، مع خطوط حادة وزوايا تنبعث منها الجمال الجريء. تم تزيين داخلية المركبة بعناصر بسيطة، ولكن قوية، والتي تتماشى بشكل كبير مع التصميم الخارجي. ومن المتوقع أن يتم إطلاق Jetour T2 عالمياً هذا العام.

تأتي قوة Kunpeng كميزة قياسية في سلسلة Jetour T2 التي تتضمن إصدارات السيارات التي تعمل على الوقود والسيارات الهجينة مع الشحن الكهربائي (PHEV)، حيث تحقق توازناً بين القوة القوية والاستهلاك المنخفض للوقود، مما يوفر تجربة سفر أكثر اقتصادية وكفاءة. تم تجهيز Jetour T2 لجميع الأراضي والمشاهد المتعددة بأحدث نظام 4WD من الجيل السادس من BorgWarner، الذي يعزز أداء نظام الدفع الرباعي في ظروف القيادة المختلفة لتوفير تجربة قيادة أفضل للمستخدمين. تشير “جيتور أوتو” إلى أنه من المتوقع إطلاق Jetour T2 عالمياً هذا العام.

في المسار الجديد للطاقة الجديدة: طراز DASHING i-DM ومنصة Kunlun Platform تقودان الطريق

في معرض شنغهاي للسيارات 2023، تعرض “جيتور أوتو” أيضًا أول مركبة لها تحمل لوحة ترخيص خضراء: DASHING i-DM 2023. وتتميز هذه السيارة بنظام الدفع بمحركين، وهو الأول للعلامة التجارية الصينية، وتتمتع بمدى قيادة يتجاوز 1000 كم. ويولد نظام الدفع الجديد قوة مجتمعة تصل إلى 240 كيلوواط وعزم دوران 545 نيوتن متر، مما يوفر للسائقين تجربة قيادة أكثر إثارة. كما يأتي النظام الجديد مع قدرة قياسية 3000 واط لشحن الأجهزة الأخرى، مما يجعل السفر في الهواء الطلق أكثر متعة. وتقود DASHING i-DM الطريق بالإضافة إلى Kunlun Platform، وهي منصة التكنولوجيا الجديدة التي طورتها “جيتور أوتو” بنفسها، والتي تساعد على توفير تجربة قيادة أكثر استقراراًوأماناً.

تمثل سنة 2023 العام الذي تدخل فيه “جيتور أوتو” في قطاع السيارات الهجينة. وبعد إطلاق سيارة DASHING i-DM، ستبدأ العلامة التجارية في التحول لاستيعاب الطاقة الجديدة بالكامل، بهدف الحصول على تصاريح اللوحات الخضراء لجميع الطرز في الصين بحلول عام 2024، وفي الوقت نفسه التوسع في الأسواق الدولية. وسيتم إدخال طرازات X70 و X90 كطرازات هجينة وسيتم تقديمها في الأسواق الدولية.

وتتميز منصة Kunlun الخاصة بـ “جيتور أوتو” التي انطلقت في معرض السيارات بميزات أساسية في التوسع والتحول إلى الطاقة الجديدة والقمرة الذكية، والقيادة والهندسة الإلكترونية والكهربائية. وسيتم تصنيع جميع طرازات Jetour المستقبلية على منصة Kunlun. كما جاءت السيارة النموذجية الجديدة Jetour T3 لتُعرض لأول مرة على المسرح نفسه، حيث تتميز بهيكل خفيف الوزن يتكيف بشكل أفضل مع الظروف الوعرة، ويقوي قدرتها على العودة من الطرق الوعرة ويعزز صلابتها.

الفوز معًا مع العالم: أن تصبح العلامة التجارية الرائدة العالمية في السيارات “السفر +”.

من خلال عرض منتجاتها وتقنياتها وأحدث إنجازاتها في معرض شنغهاي للسيارات، تتمتع شركة جيتور للسيارات بثقة أكبر في تعزيز وجودها في السوق الدولية. في المستقبل، ستستمر شركة جيتور للسيارات في الالتزام باستراتيجية التطوير “السفر +”، والتحليق في السوق العالمية لتصبح العلامة التجارية الرائدة العالمية في السيارات.