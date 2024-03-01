تسلا ترفع أسعار بعض سياراتها الكهربائية

رفعت شركة تسلا، اليوم الجمعة، أسعار بعض سيارات طراز Y في الولايات المتحدة بمقدار 1000 دولار، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

ورفعت الشركة سعر طراز Y ذو الدفع الخلفي والمركبات طويلة المدى إلى 43990 دولاراً و48990 دولاراً على التوالي.

وتبدأ أسعار بعض طرز Y من 36490 دولاراً بعد الإعفاءات الضريبية الاتحادية.

وجاءت خطوة “تسلا” برفع الأسعار بعدما رفعت الحكومة الأمريكية سقف سعر السيارات الكهربائية المؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية.

وظلت أسعار طراز Model Y Performance والنماذج الأخرى دون تغيير.

وفي شباط /فبراير الماضي، خفضت “تسلا” مؤقتاً أسعار بعض سياراتها من طراز Y في الولايات المتحدة حتى 29 فبراير، أي بعد شهر تقريباً من خفض الأسعار في جميع أنحاء أوروبا والصين.

وقال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك: “هذا هو المأزق الأساسي للتصنيع: تحتاج المصانع إلى إنتاج مستمر من أجل الكفاءة، لكن طلب المستهلكين موسمي”.

واختار المشترون في الولايات المتحدة السيارات الهجينة بدلاً من السيارات الكهربائية النقية خلال الأشهر القليلة الماضية لتجنب ارتفاع تكاليف الملكية وخسارة بعض الطرازات لإعفاءاتها الضريبية الفيدرالية بسبب متطلبات مصادر البطاريات بموجب قانون الحد من التضخم.