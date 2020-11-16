تجارب أداء لاختيار 4 سعوديين وسعوديات من مختلف الأعمار لبطولة فيلم سينمائي عالمي

جنى يماني، الرئيسة التنفيذية لـ أكاديمية ومواهب MBC في “مجموعة MBC”، توضح بالقول إن هذه المبادرة التي أطلقتها الأكاديمية لا تقتصر فقط على إيجاد واستقطاب المواهب السعودية واختبارها ضمن تجارب أداء لمنحها أدواراً رئيسية في الفيلم العالمي المزمع إنتاجه، بل تتعدى ذلك إلى تدريب تلك المواهب على كيفية التقدّم إلى مسابقات تجارب الأداء، وتزويدهم بالتقنيات اللازمة لإبراز طاقاتهم وقدراتهم التمثيلية وفق أحدث المعايير العالمية المتبّعة في هذا النوع من الفرص التي تجريها كبرى استويودهات الإنتاج في هولييود والعالم.

وأضافت يماني: “ما أن أُعلن عن الفرصة قبل بضعة أسابيع، عبر موقع الأكاديمية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبمجموعة MBC، حتى انهالت طلبات التقدّم من قبل مئات المواهب من جميع أنحاء المملكة، لإجراء تجارب الأداء المباشر، سواءً عبر الحضور شخصياً إلى مواقع تجارب الأداء، أو من خلال المقابلات المرئية عبر تطبيقات الفيديو المعتمدة.”

وحول أداء المتقدمين إلى الاختبارات ومستوياتهم، قالت يماني: “أشادت لجنة التحكيم الخاصة المشرفة على تلك التجارب بمستوى الأداء العالي الذي أظهرته مجموعة جيدة من المتقدمين، ولمسنا بِدَورنا في “مجموعة MBC” مقدار الإمكانيات الهائلة التي يختزنها المتقدمون من الشبان والشابات، لذا لن نبخل عليهم بتقديم كل ما يلزم من أجل إعدادهم ورفع إمكاناتهم وتحفيزهم للتفوق وإثبات أنفسهم في هذا القطاع الحيوي، والوصول إلى العالمية التي يستحقونها، ونسعى معهم لبلوغها.”

وختمت يماني: “ها هي “أكاديمية MBC” تفي بوعدها الذي قطعته للشباب السعودي في قطاع صناعة المحتوى السينمائي والتلفزيوني، وتحقق إنجازاً جديداً بموازاة إطلاقها برامج تدريب في مقرّات العمل، وتدريب مرئي، وجلسات حوارية، وورش عمل ملهمة وغنية بالمعلومات، تثمر بمجملها عن تدريب وتوظيف المزيد من المهارات السعودية الشابة في الحقل الإعلامي وبمختلف الإختصاصات”.

وكانت تجارب الأداء لاختبار 4 أدوار رئيسية لبطولة الفيلم العالمي المرتقب قد أجريت تحت إشراف لجنة متخصّصة من المحترفين في صناعة المحتوى السينمائي، تعاونت معها “أكاديمية MBC” خصيصاً للغاية. بِدَورها، قامت اللجنة بدايةً بدارسة طلبات نحو أكثر من 800 متقدماً ومتقدمة وفق الشروط الموضوعة بهدف اختيار أنسبهم لتجارب الأداء. وبعد الفرز والتدقيق، أجرت اللجنة أكثر من 150 تجربة أداء للأدوار الأربعة المطلوبة، منها نحو 50 تجربة أداء للأدوار النسائية، ونحو 100 للأدوار الرجالية، وذلك بحسب ما تقتضيه الأدوار الرئيسية في الفيلم الذي سيبدأ عمليات التصوير قريباً في المملكة العربية السعودية، حيث من المزمع أن تعكس المشاهد الخارجية جمال طبيعة المملكة وتنقلها للعالم.

ومن المنتظر أن يُعرض الفيلم في دور السينما وكذلك على منصة “شاهد VIP”، بموازاة تسويقه وعرضه عالمياً.