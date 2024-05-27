فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمنوعاتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسذكاء اصطناعي

نتفليكس: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الإبداع البشري في هوليوود

على الرغم من التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي. أكد الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس، أن هذه التكنولوجيا لن تحل محل الإبداع البشري في صناعة السينما في المستقبل القريب.

فريق التحرير by فريق التحرير
نتفليكس

في مقابلة حديثة مع صحيفة نيويورك تايمز، أكد تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لـ”نتفليكس”، أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل المبدعين والممثلين في هوليوود، معربًا عن ثقته في أن الذكاء الاصطناعي، على الرغم من تطوره، لن يتمكن من إنتاج سيناريوهات عالية الجودة أو تقديم أداء تمثيلي متميز يضاهي إبداع الإنسان.

وعلى الرغم من أن “نتفليكس” تستخدم البيانات والتحليلات في عملياتها، إلا أن ساراندوس يرى أن الذكاء الاصطناعي سيكون بمثابة أداة مساعدة للمبدعين وليس بديلاً عنهم.

وأضاف أن التكنولوجيا الجديدة غالبًا ما تواجه مقاومة في البداية، ولكنها في النهاية تساهم في نمو الصناعة.

تأتي تصريحات ساراندوس في وقت يشهد فيه قطاع الترفيه توترات متزايدة بسبب التخوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف.

وقد شهد العام الماضي إضرابات كبيرة من قبل نقابتي الكتاب والممثلين في هوليوود احتجاجًا على هذه القضية.

ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل نموذج “Sora” من شركة OpenAI، تثير قلقًا متزايدًا بشأن مستقبل الإبداع البشري في هوليوود.

وقد أعلن المخرج والممثل تايلر بيري عن تأجيل خطط توسع كبيرة في استوديوهاته بسبب هذه المخاوف.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...