نتفليكس: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الإبداع البشري في هوليوود

في مقابلة حديثة مع صحيفة نيويورك تايمز، أكد تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لـ”نتفليكس”، أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل المبدعين والممثلين في هوليوود، معربًا عن ثقته في أن الذكاء الاصطناعي، على الرغم من تطوره، لن يتمكن من إنتاج سيناريوهات عالية الجودة أو تقديم أداء تمثيلي متميز يضاهي إبداع الإنسان.

وعلى الرغم من أن “نتفليكس” تستخدم البيانات والتحليلات في عملياتها، إلا أن ساراندوس يرى أن الذكاء الاصطناعي سيكون بمثابة أداة مساعدة للمبدعين وليس بديلاً عنهم.

وأضاف أن التكنولوجيا الجديدة غالبًا ما تواجه مقاومة في البداية، ولكنها في النهاية تساهم في نمو الصناعة.

تأتي تصريحات ساراندوس في وقت يشهد فيه قطاع الترفيه توترات متزايدة بسبب التخوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف.

وقد شهد العام الماضي إضرابات كبيرة من قبل نقابتي الكتاب والممثلين في هوليوود احتجاجًا على هذه القضية.

ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل نموذج “Sora” من شركة OpenAI، تثير قلقًا متزايدًا بشأن مستقبل الإبداع البشري في هوليوود.

وقد أعلن المخرج والممثل تايلر بيري عن تأجيل خطط توسع كبيرة في استوديوهاته بسبب هذه المخاوف.