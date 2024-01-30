مؤشر الفساد العالمي.. ما هي أكثر دول العالم نزاهة؟

أصدرت منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من مدينة برلين الألمانية مقراً لها، اليوم الثلاثاء، نسختها المحدثة من مؤشر “مُدركات الفساد” لعام 2023 (CPI).

وأظهر المؤشر أن أكثر من 65% من دول العالم أحرزت أقل من 50 نقطة ما يشير إلى مشاكل خطيرة تتعلق بالفساد.

وأشار المؤشر إلى أن العالم يشهد تراجعاً في أداء نُظم العدالة، كاشفاً أن الدول التي حصلت على أدنى الدرجات على مؤشر سيادة القانون حصلت أيضاً على درجات متدنية في مؤشر مُدرَكات الفساد، ما يشير إلى ارتباط وثيق بين الجانبين.

وتلعب الهيئات القضائية ومؤسسات إنفاذ القانون المستقلة والشفافة والمُزوَّدة بالموارد دورًا أساسيًا في السيطرة على الفساد. ومنع إساءة استخدام السلطة السياسية والرشوة وغيرها من أشكال الفساد من التأثير على نظم العدالة أمر أساسي لضمان فعاليتها.

ووفقاً للمؤشر تتصدر الدنمارك قائمة الدول الأكثر نزاهة للعام السادس على التوالي (90 نقطة)، تليها فنلندا (87) ونيوزيلندا (85) على الترتيب.

في المقابل تحتل الصومال المركز الأخير (11)، وتسبقها كل من فنزويلا (13)، وسوريا (13)، وجنوب السودان (13)، واليمن (16)، ولفت المؤشر إلى أن جميع هذه البلدان تتأثر بأزماتٍ طويلة الأمد يرجع معظمها إلى الصراعات المسلحة.

وفي ما يلي ترتيب الدول العشر الأولى الأكثر نزاهة في مؤشر مُدركات الفساد:

الدنمارك – 90 فنلندا – 87 نيوزيلندا – 85 النرويج – 84 سنغافورة – 83 السويد – 82 سويسرا – 82 هولندا – 79 ألمانيا – 78 لوكسمبورغ – 78

ترتيب الدول العربية:

24/ الإمارات العربية المتحدة – 68

40/ قطر – 58

53/ المملكة العربية السعودية – 52

63/ المملكة الأردنية الهاشمية – 46

63/ الكويت – 46

70/ سلطنة عُمان – 43

76/ مملكة البحرين – 42

87/ تونس – 40

97/ المملكة المغربية – 38

104/ الجزائر – 36

108/ مصر – 35

130/ موريتانيا – 30

130/ جيبوتي – 30

149/ لبنان – 24

154/ العراق – 23

162/ السودان – 20

162/ جزر القمر – 20

170/ ليبيا – 18

176/ اليمن – 16

177/ سوريا – 13

180/ الصومال – 11

ودعت منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى منح نظم العدالة الاستقلالية والموارد والشفافية اللازمة لمعاقبة جميع جرائم الفساد بشكلٍ فعال وفرض الضوابط والتوازنات على السلطة.