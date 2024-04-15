المهرجان السينمائي الخليجي.. 29 فيلما تتنافس في الرياض

يحتفل المهرجان السينمائي الخليجي بدورته السنوية الرابعة في الرياض بدءا من الأحد وعلى مدار 5 أيام، حيث يجمع العديد من رواد السينما الخليجية لتبادل رؤاهم وخبراتهم في مجال الإنتاج السينمائي في دول مجلس التعاون الخليجي.

تنظم المهرجان السينمائي الخليجي، الذي يستمر حتى يوم الخميس 18 أبريل، هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة السعودية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيضم المهرجان مجموعة من 29 فيلما من مختلف أنحاء المنطقة.

جدول فعاليات المهرجان السينمائي الخليجي

ويتضمن جدول المهرجان السينمائي الخليجي، مجموعة من عروض الأفلام، والجلسات الحوارية، وورش العمل التدريبية المتكاملة، مما يتيح للزوار فرصة استكشاف أبعاد جديدة لصناعة السينما من وجهة نظر صانعي الأفلام والنقاد، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وسيكرم برنامج الجوائز، الأفلام القصيرة، والأفلام الروائية، والتمثيل، وكتابة السيناريو، والصوت.

بالإضافة إلى ذلك، ستغطي الجلسات الحوارية، 6 مواضيع مختلفة، هي “تحديات إنتاج الأفلام المقتبسة”، و”المهرجانات السينمائية في دول الخليج”، و”صناديق الدعم والتمويل المشترك”، و”الأفلام المستقلة والميزانيات الصغيرة”، و”تجربة منصات المعارض في الشرق الأوسط”.

29 فيلم ينتافسون على 9 جوائز

ويستضيف المهرجان السينمائي الخليجي، مسابقة يتنافس فيها صانعو الأفلام الخليجيون على 9 جوائز بمختلف جوانب صناعة الأفلام مثل الإخراج، والتصوير، والموسيقى، والتمثيل.

وفي إطار جهود هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة السعودية، لإثراء قطاعات السينما الوطنية والإقليمية، يلعب المهرجان الخليجي السينمائي دوراً حيوياً في تنظيم المهرجانات والتجمعات التي ترفع مستوى الإنتاج السينمائي وتعزز مهارات وخبرات المهتمين بالسينما.

علاوة على ذلك، يعزز المهرجان التبادل الثقافي والمعرفي بين المشاركين، بما يتماشى مع أهمية السينما في المشهد الثقافي العالمي.

ويهدف المهرجان، إلى تعزيز نمو وتطور صناعة السينما الإقليمية مع تكريم 5 شخصيات سينمائية خليجية بارزة قدمت مساهمات كبيرة في المشهد الثقافي العالمي.

اختيار فيلم “نورا” للعرض في مهرجان كان

في سياق متصل، تم اختيار فيلم توفيق الزيدي “نورا” ليُعرض لأول مرة دوليًا في قسم “نظرة ما” في مهرجان كان، مما يجعله أول فيلم سعودي يُعرض في مهرجان كان، وفقًا لصحيفة سعودي جازيت.

فيلم “نورا”، الذي عرض لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة العام الماضي، يحكي قصة فتاة يتيمة أمية تدعى نورا، تلتقي بفنان يدعى نادر، الذي انتقل إلى القرية ليكون مدرسًا في المدرسة.

ويساعد اللقاء “نورا”، على إطلاق العنان لشغفها بالفن وتحقيق مستقبل أفضل. ويقام مهرجان كان في الفترة من 14 إلى 25 مايو المقبل.