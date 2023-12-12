تنطلق النسخة الربعة من مهرجان ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم “MDLBEAST Soundstorm”، من قلب العاصمة السعودية الرياض، الخميس المقبل، وعلى مدار 3 أيام يقدم 200 فنان عربي، وعالمي، أجمل الأغاني، والمقطوعات الموسيقية، على 8 مسارح في فعاليات أكبر مهرجانا للموسيقي في الشرق الأوسط، وأكثرها إثارة في المنطقة.

ما هو مهرجان ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم؟

مهرجان ميدل بيست ، هو حدث عالمي يقام في الرياض، للفن، والموسيقي، والثقافة، تنظمه الهيئة العامة للترفيه السعودية، ويضم 200 موسيقي، ومطرب عربي، وعالمي، ويقدم وجبة دسمة من جميع أنواع الموسيقى من كافة دول العالم، على 8 مسارح للجمهور السعودي، والعربي.

تاريخ أول 3 نسخ من مهرجان ميدل بيست

وانطلقت أول نسخة من مهرجان ميدل بيست عام 2019، وشارك عشرات من الفنانين من جميع أنحاء العالم، في تقديم أفضل إنتاجهم الموسيقي عبر 6 مسارح، على مدار 3 أيام، وحضور ما يقرب من 400 ألف شخص لحفلاته.

وفي عام جائحة كورونا 2020، أطلقت الهيئة العامة للترفيه بدلا من المهرجان، مشروع “فريكويز” الافتراضي، الذي يقدم فيه منسقي الموسيقي “الدي جي” من دول مختلفة، أفكارهم الموسيقية لمختلف الشعوب، وهو في منازلهم.

وفي عام 2021، كسر مهرجان ميدل بيست، أرقامه القياسية، بمشاركة 200 فنان، وحضور أكثر من 750 ألف شخص لحفلاته، التي تم إقامتها على مدار 4 أيام.

بينما في نسخة عام 2022 من مهرجان ساوندستورم، حضر أكثر من 600 ألف من عشاق الموسيقى حفلات المهرجان التي بلغت مدتها 260 ساعة من العروض الموسيقية الحية، لنحو 200 فنان عربي، وعالمي، من أبرزهم، برونو مارس، ودي جي خالد، وديفيد جيتا، وبوست مالون، وسويدش هاوس مافيا.

متى يبدأ مهرجان ميدل بيست ساوندستورم؟

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان ساوندستورم، في الرياض، الخميس المقبل، ويستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة ألمع النجوم العرب، والعالميين.

وتقدم عروض المهرجان، على 8 مسارح، أحدها هو أكبر مسرح في العالم، حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وقد تم تقديم خصم استثنائي قدره 25% على أسعار التذاكر بمختلف فئاتها، لتشجيع الجماهير على حضور الحفلات.

كيف تحجز تذكرة لحضور حفلات مهرجان ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم؟

انتهى حجز الدفعة الأولى، والثانية، من تذاكر مهرجان ساوندستورم، عبر الموقع الرسمي لشركة ميدل بيست، المنظمة للمهرجان.

وحاليا يتم طرح الدفعة الثالثة وقبل الأخيرة من تذاكر مهرجان ساوند ستورم Soundstorm، عبر الموقع الرسمي لشركة ميدل بيست، المنظمة للمهرجان، ويمكنك شراء تذكرتك من خلال الرابط التالي:

https://mdlbeast.com/ar/events/soundstorm-2023/tickets

وهناك إقبال كبير علي حجز تذاكر مهرجان ساوندستورم، هذا العام.

ما هو جدول حفلات مهرجان ميدل بيست؟

الموعد قرّب ونجومنا أقرب ✨



من السعوديّة وبرّا السعوديّ?



اشتري تذكرتك واستعد لأكثر ٣ أيام خيالية في ساوندستورم'٢٣ ?



We're bringing you the biggest artists from Saudi, across the region, and overseas to SS23. Get your tickets and bring your best moves to the dance floor.? pic.twitter.com/1I6viQXCKq — مدل بيست | MDLBEAST (@MDLBEAST) December 4, 2023

يتضمن جدول حفلات مهرجان ساوندستورم، أكبر مهرجانا موسيقيا في الشرق الأوسط، عروض موسيقية، لمختلف الثقافات، وحفلات غنائية لكبار المطربين العرب، والعالميين، يصل عددها إلى 28 عرضا دوليا يضم نخبة من نجوم الغناء العرب، والعالم، ومن أبرزها:

أبرز حفلات مهرجان ساوندستورم 14 ديسمبر 2023:

تتضمن حفلات أول يوم من مهرجان ساوندستورم، الخميس المقبل، عروض موسيقية من مختلف الثقافات، وأنواع الموسيقى، يتصدرها حفل لأكبر نجوم العالم العربي في الغناء، المطرب المصري، عمرو دياب “الهضبة”.

كما تتضمن حفلات اليوم نفسه، حفلات للمطربة اللبنانية، إليسا، أيقونة الإحساس بعالم الغناء العربي، والدي جي الأسكتلندي كالفين هاريس، ومغني البوب ويز كيد، والباند الأمريكي ميتاليكا، وغيرهم من الفنانين المميزين.

أبرز حفلات مهرجان ساوندستورم 15 ديسمبر 2023:

تتضمن حفلات ثان أيام مهرجان ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم، الجمعة المقبل، عروض موسيقية مختلفة يتصدرها حفلات للمطربين المصريين رامي صبري، وحكيم، وحميد الشاعري، ومحمود العسيلي، والمطربة، والممثلة روبي.

كما تتضمن حفلات اليوم نفسه، حفلات للمغني الأمريكي كريس براون، والنجم فاريل ويليامز وأغانيه الناجحة والمبهجة، ومارتن جاريكس، وديسكو مصر، وبلاك كوفي، وغيرهم من الفنانين المميزين.

أبرز حفلات مهرجان ساوندستورم 16 ديسمبر 2023:

تتضمن حفلات ثالث أيام مهرجان ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم، السبت المقبل، عروض موسيقية مختلفة يتصدرها حفلات للمطربين نانسي عجرم، وأحمد سعد، وحسن أبو الروس، وداليا المبارك ومحمد رمضان، وفريق كايروكي.

كما تتضمن حفلات اليوم نفسه، حفلات موسيقية تجمع بين نجوم البوب، والهاوس، والترانس، والراب، والإلكترونيك، جي بالفين، وسويدش هاوس مافيا، وأفرو جاك، وأرمن فان بورن، وكوزميكات، وألان ووكر وغيرهم من الفنانين الرائعين.

من هم أبرز النجوم العرب المشاركين في مهرجان ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم؟

يشارك عدد كبير من نجوم الغناء العربي، في مهرجان ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم، من أبرزهم عمرو دياب، حميد الشاعري، وإليسا، ورامي صبري، نانسي عجرم، وأحمد سعد، وروبي، ومحمد رمضان، ومحمود العسيلي، وحسن أبو الروس، وداليا مبارك

أين تقام حفلات مهرجان ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم؟

تقام حفلات مهرجان ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم، على 8 مسارح في منطقة بنبان الصحراوية بمدينة الرياض،

وفيما يلي مسارح مهرجان مهرجان ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم:

– مسرح “بيج بيست” لكبار الفنانين، يستضيف ألمع نجوم الفن الموسيقي.

– مسرح “الداون بيست”، هو مسرح مخصص للحفلات التي تستضيف نجوم المهرجان.

– “خيمة الرقص”، مسرح يقام في الفضاء مخصص للرقص والاستمتاع بالإيقاعات.

5- مسارح “أندر جراوند”، هي مسارح متوسطة الحجم مخصصة لالتقاء المواهب الشابة والناشئة بالجمهور.

متى ينتهي مهرجان ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم؟

تنتهي فعاليات مهرجان ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم، يوم الأحد المقبل، حيث أن ثالث أيام المهرجان، وآخر أيامه هو يوم السبت.

ما هي أسعار تذاكر مهرجان ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم؟

طرحت شركة ميدل بيست، المنظمة لمهرجان ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم، عدة فئات من التذاكر تم تقسيمها حسب عدد الأيام، ونوعية الرفاهية المقدمة لحامل التذكرة، عبر موقعها الرسمي، وهي كالتالي:

فئات تذكرة الدخول العام لمهرجان ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم:

– تذكرة الدخول العام لـ 8 مسارح فئة 3 أيام بـ 379 ريال بدلا من 469، وتتضمن رصيد 75 ريال لمشترياتك.

– تذكرة الدخول العام لـ 8 مسارح فئة يوم واحد، سواء خميس، أوجمعة، أو سبت، بـ 169 ريال بلاد من 209 ريال، وتتضمن رصيد 25 ريال لمشترياتك.

فئات تذكرة VIB لمهرجان ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم:

– تذكرة VIB فئة 3 أيام، لكل الحفلات بموقع مشاهدة من أعلي نقطة بـ 3.559 ألف ريال بدلا من 4.449 ألف ريال، وتتضمن رصيد 300 ريال لمشترياتك.

– تذكرة VIB فئة يوم واحد، سواء خميس، أوجمعة، أو سبت، لكل حفلات اليوم بموقع مشاهدة من أعلي نقطة بـ 1569 ريال بدلا من 1999 ريال، وتتضمن رصيد 100 ريال لمشترياتك.

فئات تذكرة +VIB لمهرجان ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم:

– تذكرة VIB+ فئة 3 أيام، لكل الحفلات بمزايا عديدة بـ 42.5 ألف ريال بدلا من 50 ألف ريال، وتتضمن رصيد 3 آلاف ريال لمشترياتك.

– تذكرة VIB+ فئة يوم واحد، سواء خميس، أو جمعة، أو سبت، لكل حفلات اليوم بمزايا عديدة بـ 17 ألف ريال بدلا من 20 ألف ريال، وتتضمن رصيد ألف ريال لمشترياتك.

تذكرة بلكونة الـVIB ( 8 أشخاص) لمهرجان ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم:

– تذكرة بلكونة الـVIB ( 8 أشخاص) فئة يوم واحد فقط، لكل الحفلات بمزايا عديدة ورفاهية لا تنتهي بـ 24 ألف ريال بدلا من 28 ألف ريال، وتتضمن رصيد 1600 ريال لمشترياتك.

تذكرة بلكونة الـVIB ( 16 شخص) لمهرجان ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم:

– تذكرة بلكونة الـVIB ( 16 شخص) فئة يوم واحد فقط، لكل الحفلات بمزايا عديدة ورفاهية لا تنتهي بـ 47.5 ألف ريال بدلا من 56 ألف ريال، وتتضمن رصيد 3200 ريال لمشترياتك.

فئات باقة فندق انتر كونتيننتال درة رياض لمهرجان ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم:

يقدم فندق انتركونتيننتال درة رياض، باقة عروض للإقامة بالفندق، وحضور حفلات مهرجان ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم، تبدأ من 16.999 ألف ريال سعودي، وللحصول على مزيد من المعلومات احجز عن طريق موقع الفندق.

تذكرة VIB BOX لمهرجان ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم:

تقدم فئة هذه التذكرة، مساحة خاصة للاحتفال، وضيافة خاصة، وطعام، ومشروبات ودخول غير محدود لجميع مساحات، ومسارح المهرجان، بأسعار تبدأ من 80 ألف ريال سعودي.

فيديوهات دعايه ميدل بيست الرياض2023 ساوندستورم الرسمية

Travis Scott

!جاي للرياض ?



بيقلب الجو في ساوندستورم بأشهر أغانيه❤️‍?



It’s about to get LIT ?



Catch Travis Scott at the Big Beast stage at SS23 on Thursday, Dec 14!@trvisXX #Soundstorm23 pic.twitter.com/J0weRj38YC — مدل بيست | MDLBEAST (@MDLBEAST) December 8, 2023

ساوندستورم'٢٣ ما يكمل بدون لمسة راب عالميّة⚡️



رحبّوا معنا بـ Wiz Khalifa ?



? You know what it is ?

That's right. Wiz Khalifa is bringing the BIG hits to SS23. ⚡️

Buy your tickets now and see him live. ?#MDLBEAST #soundstorm #SS23 pic.twitter.com/uXa9ffXY7G — مدل بيست | MDLBEAST (@MDLBEAST) December 7, 2023

باقي… ما خلّصنا ?



وفي ساوندستورم'٢٣ راح تسرح وتمرح على نجومنا المحليين والعالميين ?✨



اشتري تذكرتك الآن ?



We're not done yet. ?

More local, regional, and international acts are hitting the stage. Buy your tickets now and see them live at SS23. ??? pic.twitter.com/i8zVaRWJNW — مدل بيست | MDLBEAST (@MDLBEAST) December 4, 2023

مجموعة جديدة من الفنّانين جاية في الطريق إلى ساوندستورم'٢٣ ?️

اشتري تذكرتك الآن وكون أوّل من يشوف أداءهم الحيّ على مسارحنا ?



More artists from the region and the world, coming right up ?️ pic.twitter.com/59THMwhMCO — مدل بيست | MDLBEAST (@MDLBEAST) December 1, 2023

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