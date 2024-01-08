أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم تمديد افتتاح منطقة “وندر جاردن”، إحدى أبرز مناطق موسم الرياض الترفيهية، لغاية 28 يناير الجاري.



تجذب منطقة “وندر جاردن” الانتباه منذ افتتاحها في نوفمبر الماضي، حيث استقطبت اهتمام الزوار بفعالياتها وتجاربها الممتعة والمغامرات الاستثنائية.



وقد أصبحت وجهة ترفيهية رائدة بفضل مناطقها الثلاث الرئيسية المتنوعة.



تشمل المنطقة ثلاث مناطق أساسية تمثلت في “ذا ماجيك أوف ووتر” التي تتميز ببحيرة الفلامينجو، ومنطقة “بلوم” التي تضم مجسمات فنية تجمع بين الزهور والألوان، و”حديقة الفرشات” التي تقدم تجربة فريدة مع بيت الفراشات، كأول تجربة من هذا النوع في موسم الرياض.



تُعدّ منطقة وندر جاردن أول مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط التي تجمع بين سحر الحدائق والفنون، مستوحاة من الأشجار والزهور والفراشات، وتتميز ببوابتها الساحرة العملاقة والأعمال الفنية المضيئة والرسومات المتنوعة على أرضياتها.



تضم “وندر جاردن” أكثر من 70 لعبة حماسية متنوعة وصالتين لألعاب الآركيد، و15 متجرًا و26 مطعمًا، إلى جانب ما يزيد عن 60 عرضًا مسرحيًا ومتجولًا يوفر تجربة ترفيهية شاملة للزوار.



للحجز والمزيد من المعلومات حول فعاليات وتجارب منطقة وندر جاردن، يمكن للزوار حجز تذاكرهم عبر تطبيق وموقع webook.



يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتقديم تجارب ترفيهية مميزة ومبتكرة لزوار موسم الرياض، مؤكدًا الالتزام بتوفير بيئة آمنة وممتعة للجمهور في جميع الأوقات.



نُشير إلى أن افتتاح “وندر جاردن” سيمتد حتى 28 يناير 2024، حيث يتاح للجميع فرصة استكشاف هذه الوجهة الرائعة والاستمتاع بتجاربها الساحرة.

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