بعد سنوات طويلة من التخطيط والإعداد، تم استضافت العرض العالمي الأول لـ”ديزني ذا كاسل” في العاصمة السعودية”الرياض”.

شهد موسم الرياض 2023، افتتاح منطقة ديزني ذا كاسل، إحدى المناطق الترفيهية الفرعية في بوليفارد سيتي، على مساحة تقدر بـ20 ألف متر مربع.

وفي مهرجان عائلي استثنائي لديزني يتم الاحتفال بأشهر أفلام الرسوم المتحركة من خلال العروض التفاعلية والحفلات الموسيقية الحية المذهلة، والتي سيحييها نخبة من فناني ديزني كونسيرتس العالميين أمام خشبة مسرح القلعة الشاهقة التي يبلغ ارتفاعها 30م.

قال الرئيس التنفيذي لشركة “تي إم إل إنتربرايسز” تيم لوسون: نشعر بحماس كبير لاستضافة العرض العالمي الأول لـ”ديزني ذا كاسل” ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا العام، وذلك بعد سنوات طويلة من التخطيط والإعداد، كما نتقدّم بالشكر لشركائنا في موسم الرياض لاستضافتهم فعالياتنا، وبالطبع لشركة “ديزني كونسيرتس” على ثقتها بنا وبقدرتنا على إنجاح هذه التجربة التفاعلية المذهلة، التي تحتفي بأغاني “ديزني” القريبة من قلوب الكثير حول العالم.”





وتشمل فعاليات القلعة التي أقيمت على مساحة تقدر بـ20 ألف متر مربع حفلًا موسيقيًّا يقام كل ليلة لمدة 20 دقيقة، وعرضًا موسيقيًّا لفيلم إنكانتو ومنزله الشهير، إضافة إلى استكشاف المجهول في غابة فروزن السحرية، وتجربة كهف العجائب الموسيقي مع جني علاء الدين.



وتضم فعاليات القلعة قرع طبول الجيمبا لمقطوعات فيلم الملك الأسد، واستكشاف عالم البحار مع آيريل حورية البحر، إضافة إلى تمكين الزوار من الحصول على منتجات ديزني الحصرية، والتقاط الصور التذكارية بين عوالم ديزني ذا كاسل.



ويعيش زوار ديزني ذا كاسل تجربة تصل مدتها إلى 90 دقيقة مليئة بالمتعة والحماس من خلال العروض التي تأخذهم في رحلة ممتعة بين أغاني عوالم ديزني الكرتونية الشهيرة.



وتشرف على تنفيذ فعاليات قلعة ديزني مجموعة من أكبر وأضخم الشركات العالمية، منها شركة الإنتاج العالمية “باليش وندر ستوديو” وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة “بانيجاي”، و”بروبيلير لايف” و”تيم لوسن”، حيث قال النائب الأول للرئيس والمدير العام لشركة “ديزني كونسيرتس” تشيب ماكلين: “يسرّنا أن نقدّم العرض العالمي الأول من نوعه لمهرجان “ديزني ذا كاسل” ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، فنجاحنا بإطلاق هذه الفعاليات هو ثمرة الإبداع والتعاون الوثيق بين مجموعة كبيرة من الموهوبين الذين يبذلون جهدًا كبيرًا لترجمة رؤيتنا المشتركة إلى واقع ملموس، كما ندعو زوّار موسم الرياض وعشاق “ديزني بمختلف الفئات العمرية، لمشاركتنا متعة العرض العالمي الأول لمهرجان ديزني ذا كاسل”.



من جانبه قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “باليش وندر ستوديو” جونماريا سيرا: “نتطلّع بفارغ الصبر إلى رؤية نظرات الدهشة والإعجاب على وجوه الزوار الذين سيستمتعون بها للمرة الأولى في بوليفارد سيتي، إذ لطالما حرصنا على ابتكار أساليب وأفكار جديدة لإثارة دهشة وإعجاب الجمهور، وأن نكون مصدر إلهام حقيقي في “باليش وندر ستوديو” كلّ يوم، وقد أتاح لنا هذا التعاون المميّز مع “ديزني كونسيرتس” ابتكار تجربة فريدة من نوعها نطمح من خلالها إلى بلوغ آفاق جديدة في عالم الفعاليات الموسيقية الحية حول العالم، حيث سيحلّق الزوار بين أغانيهم المفضلة والشهيرة لأفلام ديزني لمدة تسعين دقيقة من المتعة الغامرة أمام قلعة ديزني من خلال مجموعة غنيّة من العروض الحيّة والأنشطة والفعاليات المتميزة”.



كما تحدث ماكس بينتر نيابةً عن شركة “بروبيلير لايف”، قائلا: نطمح من خلال تعاوننا مع “ديزني كونسيرتس” وشركائنا، لخلق تجربة رائعة للجمهور، حيث يسرّنا أن يرى هذا المشروع المميّز النور من خلال عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، حيث يعد تجربة موسيقية تفاعلية استثنائية تعيد إحياء أشهر أغاني الرسوم المتحركة الخاصة بـ”ديزني” وإيصالها لجمهور عالمي ضمن فعالية نابضة بالحياة.”



حضور مُذهل .. وانطباع آسر ✨

من كل الزوَّار في أول يوم من افتتاح #ديزني_ذاكاسل ❤️?



Amazing presence and enchanting impression ✨ from visitors on the first day of the opening of #DisneyTheCastle ❤️?



احجز تذكرتك، واستمتع بمشاهدة العروض الخيالية ❤️

Book your ticket and enjoy… pic.twitter.com/VNaxnhqES8 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 23, 2023