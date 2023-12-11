برز موضوع منحة البطالة للمرأة المتزوجة في الجزائر كواحد من أهم الموضوعات الشائكة في دولة الجزائر، خاصة بعد زيادتها إلى 15000 دينار جزائري شهرياً بدلاً من 13000 دينار.

واستحوذت منحة البطالة للزوجات في الجزائر على اهتمام الشارع الجزائري خاصة في ظل الركود العالمي والمحلي وإرتفاع الأسعار فضلاَ عن صعوبة الحصول على الوظائف مع عائد المنحة الذي أصبح مجزياً منذ شهر يونيه الماضي.

وأقرت حكومة الجزائر والمتمثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل (المؤسسة المسؤولة عن تسيير ومتابعة الإجراءات) منحة البطالة لجميع المواطنين الذي يستوفون الشروط.

وأعلن عن منحة البطالة في نهاية عام 2021 ، ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ منذ مارس 2022 ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الجزائر أول دولة تطبق منحة البطالة بعد أوروبا.

ما هي منحة البطالة للمرأة المتزوجة في الجزائر؟

منحة البطالة للمرأة المتزوجة في الجزائر2023.. 6 شروط للحصول عليها

منحة البطالة للمرأة المتزوجة هي مبلغ مادي يصرف بشكل شهري وتحديداً يوم 28 من كل شهر يوضع في الحسابات البريدية الجارية للزوجات الخاضعات للشروط التي فرضتها حكومة الجزائر ومن أبرزها حمل الجنسية الجزائرية ولا تعمل زليس لها مصدردخل وغيرها من الشروط.

كم تبلغ منحة البطالة للمرأة المتزوجة في الجزائر؟

هذه المنحة محددة بـ 15000 دينار جزائري، مع العلم أن الحد الأدنى المضمون للأجور في الجزائر هو 20000 دينار.

ويتم إيداع المنحة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل، في الحسابات البريدية الجارية للمستفيدات كل يوم 28 من كل شهر .

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون رفع قيمة منحة البطالة من 13.000 دينار جزائري إلى 15.000 دينار جزائري شهريا، بحسب بيان صادر من وزارة العمل والتشغيل في يونيه الماضي.

شروط التسجيل في منحة البطالة للمرأة المتزوجة في الجزائر

وفقاً للجريدة الرسمية في الجزائر هناك عدة شروط لتطبيق منحة البطالة للمرأة المتزوجة وهي:

أن يكون لديها أطفال صغار ولم تتلق أي بدل أو مساعدة مسبقا

أن تحمل الزوجة الجنسية الجزائرية

عمر الزوجة لا يقل عن 19 سنة و لا يزيد عن 40 سنة

ان تكون تقدمت الزوجة بطلب عمل والطلب يكون مفعل لدى الوكالة المحلية للتشغيل

لا تملك الزوجة أيه أنشطة خاصة

لم تستفيد الزوجة من برامج مساعدات الدولة مثل القروض الشخصية على سبيل المثال

كذلك ألا تكون الزوجة أستفادت من الصندوق الوطني للتقاعد

إذا كان الزوج لا يأخذ منحة البطالة من الدولة

إذا كان الزوج ليس له دخل في الحساب الخاص به

يجب أن تثبت الزوجة إنها لم تعمل من قبل

لا تكون الزوجة طالبة جامعية

موقع التسجيل في منحة البطالة للمرأة المتزوجة في الجزائر

كي تستفيد الزوجة من المنحة ما عليها سوى زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل على الرابط minha.anem.dz.

خطوات التسجيل في منحة البطالة للمرأة المتزوجة في الجزائر

الخطوة الأولى: هي الدخول على الرابط minha.anem.dz.

الخطوة الثانية : عمل حساب على الموقع

الخطوة الثالثة: تعبئة البيانات المطلوبة

الخطوة الرابعة: تحميل المستندات المطلوبة للتسجيل

الخطوة الخامسة: الضغط على زر التسجيل

الخطوة السادسة : في حال قبول الطلب يتم تحديد موعد مقابلة مع مستشار التشغيل

الخطوة السابعة: طبع وصل حجز موعد المقابلة مع مستشار التشغيل

أسباب ايقاف منحة البطالة للمرأة المتزوجة في الجزائر

الشرط الأول : إذا رفضت الزوجة وظيفتين تتوافقان مع مؤهلاتها

الشرط الثاني: إذا سقط شرط من شروط الأهلية للاستفادة من منحة البطالة

الشرط الثالث: إذا رفضت الزوجة المشاركة في نشاطات المرافقة التي تقرها الوكالة

الشرط الرابع: إذا رفضت الزوجة متابعة الوظائف الموجهة إليها من قبل الوكالة

الشرط الخامس : حصول الزوجة على منصب عمل

الشرط السادس: استفادة الزوجة من دخل أيا كانت طبيعته

الشرط السابع: إذا ثبت أن الزوجة لديها نشاط في أعمال خاصة

الشرط الثامن : وفاة الزوجة

موقف الزوجة إذا كان زوجها يستفيد من منحة البطالة

من ضمن شروط منح الزوجة الجزائرية منحة البطالة ألا يكون الزوج مستفيد من منحة البطالة وكذلك لا تستطيع الزوجة الحصول على منحة البطالة إذا كان زوجها لديه دخل خاص، وذلك وفقاً للشروط التي أقرتها الحكومة في الجزائر.

شروط التسجيل في منحة البطالة الجزائرية للشباب 2024

الشرط الأول: في حال كان المتقدم متزوج فيجب عليه تقديم ما يثبت ذلك

الشرط الثاني: يجب ألا يرفض فرصتين عمل متتالية.

الشرط الثالث: التسجيل في anem وتكون الاستفادة للمرة الأولي بالوكالة الوطنية

الشرط الرابع: ألا يكون الشاب لديه دخل ثابت

الشرط الخامس: لا يكون مسجل في مؤسسة تعليمية أو تدريبات مهنية

الشرط السادس: الجنسية جزائرية فقط

الشرط السابع: الإقامة في الجزائر وقت التقديم

الشرط الثامن : السن يبدأ من 19 إلى 40 عام

الشرط التاسع: الذهاب الى الوكالة وقت الاستدعاء والمشاركة في الأنشطة والبرامج

متى تم تأسيس منحة البطالة لتطرح لأول مرة في الجزائر

أنشأت الحكومة الجزائرية ، لأول مرة منذ استقلال البلاد ، إعانة بطالة لصالح الشباب الباحثين عن عمل. أعلن في نهاية عام 2021 ، ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في مارس 2022.

الجزائر أول دولة بعد أوروبا تطبق منحة البطالة

في تصريحات سابقة، نقلها الإعلام المحلي، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه سعيد بحقيقة بلاده هي الدولة الأولى ، بعد أوروبا ، التي أنشأت هذه المنحة.

ووفقا للرئيس، فإن المستفيدين من هذا الإجراء سيكون لهم أيضا الحق في التغطية الصحية.

زيادة منحة البطالة في الجزائر

بينما بلغت منحة البطالة 13000 دينار ، تمت زيادتها بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ليصل إلى 15000 دينار. تتعلق إعانة البطالة في المقام الأول بالعاطلين عن العمل ، وكذلك ربات البيوت.

البطالة في الجزائر: توقعات دراسة تقشعر لها الأبدان

نشر موقع algerie360 الجزائري الناطق باللغة الفرنسية تقريراً حول البطالة عنوانة “البطالة في الجزائر: توقعات تقشعر لها الأبدان.

وقال التقرير إنه لا تزال البطالة من بين أكبر الآفات التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري. ويتأثر السكان الشباب بشكل خاص به.

وتابع التقرير: وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية ، بلغ معدل البطالة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عاما ، في مايو 2019 ، 26.9٪. ووفقا للأرقام الصادرة عن قسم الأبحاث في ستاتيستا ، فإن 51 ٪ من الشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 عاما كن عاطلات عن العمل في عام 2018.

معدل البطالة في الجزائر من 2012 إلى 2026

واستعرض التقرير تقرير تطور معدل البطالة في الجزائر من عام 2012 إلى عام 2020 ، ويتوقع تطوره حتى عام 2026.

فبين عامي 2010 و 2019 ، ظل معدل البطالة في الجزائر مستقرا نسبيا ؛ تذبذب بين 9 ٪ و 11 ٪ ، وبلغ ذروته 13.15 ٪ في عام 2018. في عام 2020 ، من ناحية أخرى ، تجاوزت علامة 14 بالمائة.

وتابع: وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي ، يجب أن يستمر معدل البطالة في الزيادة في الجزائر في السنوات القادمة. وبالتالي ، سترتفع نسبة العاطلين عن العمل من 14.86 ٪ في عام 2022 إلى حوالي 17 ٪ في عام 2024 لتصل إلى 19 ٪ في عام 2026. هذا هو زيادة قدرها 5 نقاط في 5 سنوات.

النساء أكثر تضررا من البطالة في الجزائر

واشار التقرير إلى وثيقة هيئة الأمم المتحدة التي أكدت أن الشباب أكثر تأثرا بالبطالة من بقية السكان، خاصة الخريجين الشباب ، كما يقول التقرير ، فهم معرضون بشكل خاص لخطر عدم وجود وظيفة.

وأضاف التقرير: أن وجود المرأة في سوق العمل في الجزائر هو من بين أدنى المعدلات في العالم.

وأوضح التقريرأن قرابة 35 ٪ من الشابات غير متعلمات ، ولا يشغلن أي وظيفة ولا يتابعن أي تدريب”. بالإضافة إلى ذلك ، ” يقدر معدل النشاط بين النساء الجزائريات بنسبة 8.9 بالمائة.

توفير 500 ألف وظيفة في الجزائر عام 2023



في نهاية نوفمبر الماضي أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن توفير 500 ألف فرصة عمل في سنة 2023.

وقال عبد القادر جابر المدير العام للوكالة الوطنيىة التشغيل في تصريح لوسائل الإعلام المحلية ، إن الوسائط الرقمية أثّرت إيجابيا برفع النتائج المحققة.

وأكد أن الوكالة تضم 37 خدمة رقمية ، مشيراً إلى زيادتها خلال السنوات القادمة.

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