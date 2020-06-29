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الأثنين 29 Jun 2020 03:16 م
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شاهد أغرب فصائل الخيول في العالم
تنتشر الخيول البرية في دول عديدة لكن فصائل أخرى من الخيول أكثر غرابة
أخال-تيك أقدم سلالات الخيول الأصيلة للخيول. ... وتأتي بلون لماع معدني غريب
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