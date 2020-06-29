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الأثنين 29 Jun 2020 03:16 م

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شاهد أغرب فصائل الخيول في العالم

تنتشر الخيول البرية في دول عديدة لكن فصائل أخرى من الخيول أكثر غرابة

شاهد أغرب فصائل الخيول في العالم
شاهد أغرب فصائل الخيول في العالم
أخال-تيك أقدم سلالات الخيول الأصيلة للخيول. ... وتأتي بلون لماع معدني غريب
شاهد أغرب فصائل الخيول في العالم
أحصنة بري في استراليا
شاهد أغرب فصائل الخيول في العالم
حصان مجعد
شاهد أغرب فصائل الخيول في العالم
أحصنة تابير الجبلية
شاهد أغرب فصائل الخيول في العالم
شاهد أغرب فصائل الخيول في العالم
حصان بري من البرتغال

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