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الجمعة 6 مارس 2020 11:13 ص

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بالصور : أفضل الشواطئ في العالم لعام 2020

تم اختيار أفضل الشواطئ في العالم من قِبل TripAdvisor في جوائز اختيارات المسافرين لعام 2020، وقد حصل شاطئ بايا دو سانشو الواقع في جزيرة فرناندو دي نورونها، في ساحل البرازيل على الصدارة للعام الثاني على التوالي.

بالصور : أفضل الشواطئ في العالم لعام 2020
1- بايا دو سانشو، فرناندو دي نورونها، البرازيل
بالصور : أفضل الشواطئ في العالم لعام 2020
2- غريس باي بيتش، بروفيدنسياليس، تركس وكايكوس
بالصور : أفضل الشواطئ في العالم لعام 2020
3- بلايا بارايسو، كايو لارجو، كوبا
بالصور : أفضل الشواطئ في العالم لعام 2020
4- سبياجيا دي كونيجلي، لامبيدوسا، صقلية
بالصور : أفضل الشواطئ في العالم لعام 2020
5- برايناس دو بونتال دو أتالايا، أرايال دو كابو، البرازيل
بالصور : أفضل الشواطئ في العالم لعام 2020
6- سيفن مايل بيتش، غراند كايمان
بالصور : أفضل الشواطئ في العالم لعام 2020
7- إيجل بيتش، أروبا
بالصور : أفضل الشواطئ في العالم لعام 2020
8- شاطئ الفلامنكو، كوليبرا، بورتوريكو
بالصور : أفضل الشواطئ في العالم لعام 2020
9- شاطئ فاراديرو، كوبا
بالصور : أفضل الشواطئ في العالم لعام 2020
10- كليفتيكو بيتش، ميلوس، سيكلاديز ، اليونان

أريبيان بزنس

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