بالصور : أفضل الشواطئ في العالم لعام 2020

تم اختيار أفضل الشواطئ في العالم من قِبل TripAdvisor في جوائز اختيارات المسافرين لعام 2020، وقد حصل شاطئ بايا دو سانشو الواقع في جزيرة فرناندو دي نورونها، في ساحل البرازيل على الصدارة للعام الثاني على التوالي.