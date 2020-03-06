الجمعة 6 مارس 2020 11:13 ص
بالصور : أفضل الشواطئ في العالم لعام 2020
تم اختيار أفضل الشواطئ في العالم من قِبل TripAdvisor في جوائز اختيارات المسافرين لعام 2020، وقد حصل شاطئ بايا دو سانشو الواقع في جزيرة فرناندو دي نورونها، في ساحل البرازيل على الصدارة للعام الثاني على التوالي.
1- بايا دو سانشو، فرناندو دي نورونها، البرازيل 2- غريس باي بيتش، بروفيدنسياليس، تركس وكايكوس 3- بلايا بارايسو، كايو لارجو، كوبا 4- سبياجيا دي كونيجلي، لامبيدوسا، صقلية 5- برايناس دو بونتال دو أتالايا، أرايال دو كابو، البرازيل 6- سيفن مايل بيتش، غراند كايمان 8- شاطئ الفلامنكو، كوليبرا، بورتوريكو 10- كليفتيكو بيتش، ميلوس، سيكلاديز ، اليونان