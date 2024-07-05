“الوطنية للسياحة” تبحث الاستحواذ على شركتين تابعتين لـ ألفا ظبي

أعلنت شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، في افصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن الجمعية العمومية ستبحث خلال اجتماعها يوم 10 تموز/ يوليو الجاري، الموافقة على الاستحواذ على كامل الأسهم المملوكة للشركتين التابعتين لشركة “ألفا ظبي القابضة“، وتشمل شركة إيه دي إتش هوسبيتاليتي آر أس سي ال تي دي، ومربان (بي في آي) هولدينج إنك، وهيل فيو ريزورتس(سيشل) ليمتد.

ويأتي ذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لـ “ألفا ظبي القابضة” أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لها حسبما تحدده شركة “ألفا ظبي القابضة”.

كما تبحث الجمعية العمومية للشركة بموجب قرار خاص زيادة رأس مال الشركة من 899 مليون درهم 2.17 مليار درهم، وذلك بإصدار 1.27 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم تخصص لصالح “ألفا ظبي القابضة” أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لها حسبما تحدده شركة “ألفا ظبي القابضة” كمقابل للاستحواذ على أسهمها في الشركات المستهدفة.

وقالت الشركة إنها تتوقع اكتمال الصفقة وإصدار الأسهم الجديدة يوم 9 آب / أغسطس المقبل فيما سيتم إصدار وإدراج الأسهم الجديدة يوم 16 من الشهر ذاته.