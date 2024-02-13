سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024.. السوق السوداء تصعد

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الثلاثاء 13-2-2024، بنحو 40 قرشا وسط حالة من ارتباك السوق، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي.

بينما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 13-2-2024 ثابتا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

وزادت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 13-2-2024، فيما تباينت أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

فيما تباين متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024، بعدما بلغ مستوى قياسي غير مسبوق، وسط حالة من الارتباك، والشلل في سوق الذهب، بسبب تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”.

التوقعات تتزايد بقرب تعويم الجنيه المصري

توقع بنك جيه بي مورجان، أن تقوم الحكومة المصرية، بتعويم الجنيه المصري، وتخفيض قيمته إلى ما بين 45-50 جنيها أمام الدولار، إلى جانب رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وفق أحدث مذكرة للبنك.

“نعتقد أن المركزي المصري سيقوم بتأمين بعض تدفقات النقد الأجنبي، وهندسة خفض سعر الصرف في السوق غير الرسمية قبل النظر في الانتقال إلى نظام سعر صرف مدار ( تعويم الجنيه)”، وفق جيه بي مورجان.

كما يتوقع جيه بي مورجان أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في الربع الرابع من عام 2024 “حيث من المرجح أن يتراجع التضخم، مدعوما إلى حد كبير بتأثيرات سنة الأساس، وتقارب سعر الصرف بالسوق الموازية” بعد توحيد سعر الصرف الرسمي والموازي.

ويتفق بنك جولدمان ساكس، مع الرأي السابق، والذي أكد أنه من غير المرجح أن يحدث تحرير سعر الصرف من دون المزيد من تشديد السياسة النقدية، وتدبير حصيلة كافية من السيولة بالعملات الأجنبية قبل تعويم الجنيه (خفض قيمة الجنيه)

توقعات مختلفة بالسعر العادل للجنيه

تتوقع مؤسسة أوكسفورد إيكونومكس انخفاض سعر الصرف الرسمي ( تعويم الجنيه) إلى 55-65 جنيها للدولار بنهاية العام الجاري، في حال تبني البنك المركزي نظام سعر صرف مرن، فيما توقع زياد داود كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى بلومبرغ، أن يتجاوز سعر صرف الدولار في البنوك حاجز الـ 50 جنيها بنهاية العام أيضا.

في حين كانت كابيتال إيكونوميكس أقل تفاؤلا، متوقعة تراجع الجنيه رسميا إلى مستوى 65 أمام الدولار.

بينما يتوقع بنك سوسيتيه جنرال، أن تخفض مصر سعر الصرف الرسمي إلى مستوى 40-45 جنيها للدولار من نحو 30.9 جنيه حاليا.

ومن جانبه، يستبعد جولدمان ساكس، تعويم الجنيه بصورة كاملة، لافتا إلى أن مصر ستواصل إدارة سعر الصرف الرسمي، ولكن “ربما بمرونة أكبر” مما كانت عليه في الماضي.

ويعزو البنك هذا النهج المتحفظ إلى مخاوف الدولة من تجاوز سعر الصرف الرسمي مستواه في السوق الموازية وإمكانية أن يصبح أكثر تقلبا في حالة التعويم الكامل.

أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 13-2-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 13-2-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في البنوك وشركات الصرافة

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في السوق السوداء

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في تعاملات السوق السوداء، بنحو 40 قرشا مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الثلاثاء 13-2-2024، إلى نحو 62.40 جنيها للشراء، و 63.40 جنيها للبيع، مقابل نحو 62 جنيها للشراء، و 63 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024

وانخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الثلاثاء 13-2-2024، إلى نحو 33.21 جنيها للشراء، و 33.32 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.25 جنيها للشراء، و 33.37 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 13-2-2024، إلى نحو 67.29 جنيها للشراء، و 68.37 جنيها للبيع، مقابل نحو 66.88 جنيها للشراء، و 67.96 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024

وتراجع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024، إلى نحو 38.90 جنيها للشراء، و39.03 جنيها للبيع، مقابل نحو 38.94 جنيها للشراء، و39.07 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 13-2-2024، إلى نحو 78.85 جنيها للشراء، و 80.12 جنيها للبيع، مقابل نحو 78.32 جنيها للشراء، و 79.58 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 13-2-2024، رسميا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 13-2-2024، إلى نحو 16.67 جنيها للشراء، و 16.94 جنيها للبيع، مقابل نحو 16.55 جنيها للشراء، و 16.82 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الثلاثاء 13-2-2024، رسميا ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 13-2-2024، إلى نحو 17 جنيها للشراء، و 17.27 جنيها للبيع، مقابل نحو 16.89 جنيها للشراء، و 17.16 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 13-2-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 13-2-2024، رسميا إلى نحو 100.17 جنيه للشراء، و100.52 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.15 جنيه للشراء، و100.49 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء الثلاثاء 13-2-2024، إلى نحو 203.36 جنيها للشراء، و 206.62 جنيها للبيع، مقابل نحو 201.96 جنيها للشراء، و 205.22 جنيها للبيع، أمس.