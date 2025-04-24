سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24-4-2025.. السوق السوداء تهبط

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24-4-2025 في السوق السوداء “الموازي”، كما تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتعويم الجنيه المصري قبل 409 يوما.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 64.84%، منذ منتصف تعاملات 6 مارس 2024، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والسوداء “الموازية”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24-4-2025 في السوق السوداء “الموازي”، عن السعر الرسمي، بنحو 40 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس 2024، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

فيما انخفض متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 24-4-2025 في السوق السوداء، كما تراجع متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 24-4-2025 في البنوك، وشركات الصرافة.

وهبط متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24-4-2025، بعدما سجل مستوى تاريخيا جديدا في تعاملات الثلاثاء 22-4-2025، وسط حالة من الركود يسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس 2024.

تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة من 5 سنوات بـ 2.25%

خفضت مصر، الخميس 17-4-2025، أسعار الفائدة، لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، مما قد يحفز الاستثمار، وهو عامل أساسي لانتعاش الاقتصاد، مع تخفيف بعض تكاليف خدمة الديون الأعلى في الشرق الأوسط.

وخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة، بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%)، وهو أول خفض له منذ نوفمبر 2020، ويعزى هذا القرار في المقام الأول إلى انخفاض التضخم، مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.

وصرحت لجنة السياسة النقدية، في بيان لها، بخفض البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي على الودائع بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25%.

كما خُفِّض سعر الفائدة على الإقراض بنفس النسبة إلى 26%، بما يتماشى مع توقعات المحللين.

ومثّلت هذه الخطوة أيضًا أول تغيير في أسعار الفائدة منذ 6 مارس 2024، عندما رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وخفّض قيمة الجنيه بشكل حاد مقابل الدولار، وهي إجراءات تمت بالتزامن مع قرض تم زيادة قيمته إلى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي 7-4-2025، أعلن المركزي المصري، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لديه من العملات الأجنبية، بنهاية الشهر الماضي، بنحو 364 مليون دولار، ليصل إلى 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.393 مليار دولار في نهاية فبراير 2024.

فيما قفزت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 81% خلال أول 7 شهور من العام المالي الحالي 2024/2025، لتصل إلى 20 مليار دولار، مقارنة بـ 11 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي 2023/ 2024.

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 24-4-2025

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك وشركات الصرافة المصرية اليوم الخميس 24-4-2025، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الخميس 24-4-2025، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24-4-2025 في البنوك والصرافة

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24-4-2025، إلى نحو 50.90 جنيه للشراء، و51 جنيها للبيع، مقابل نحو 50.98 جنيه للشراء، و51.08 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24-4-2025 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24-4-2025، أعلى سعرا للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 50.10 جنيه.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24-4-2025 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24-4-2025 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 50.91 51.01 بنك مصر 50.91 51.01 بنك الإسكندرية 50.90 51 البنك التجاري الدولي “cib” 50.91 51.01 مصرف أبوظبي الإسلامي 51.01 51.10 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24-4-2025 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24-4-2025 في السوق السوداء

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24-4-2025 في السوق السوداء “الموازي”، بنحو 20 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24-4-2025 في السوق السوداء، إلى نحو 50.40 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع، مقابل نحو 50.60 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 24-4-2025

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 24-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 58.05 جنيه للشراء، و58.18 جنيه للبيع، مقابل نحو 58.50 جنيه للشراء، و58.62 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الخميس 24-4-2025، إلى نحو 57.25 جنيه للشراء، و58.39 جنيه للبيع، مقابل نحو 58.02 جنيه للشراء، و59.17 جنيه للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 24-4-2025

وانخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 24-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 67.69 جنيه للشراء، و67.84 جنيه للبيع، مقابل نحو 68.12 جنيه للشراء، و68.27 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الخميس 24-4-2025، إلى نحو 66.93 جنيه للشراء، و68.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 67.69 جنيه للشراء، و69.03 جنيه للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 24-4-2025

وانخفض متوسط سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 13.57 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع، مقابل نحو 13.59 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الخميس 24-4-2025، إلى نحو 13.44 جنيه للشراء، و13.71 جنيه للبيع، مقابل نحو 13.47 جنيه للشراء، و13.74 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الخميس 24-4-2025

وانخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 24-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 13.86 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع، مقابل نحو 13.88 جنيه للشراء، و13.91 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الخميس 24-4-2025، إلى نحو 13.73 جنيه للشراء، و14.01 جنيه للبيع، مقابل نحو 13.78 جنيه للشراء، و14.05 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 24-4-2025

وانخفض متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 24-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 166.21 جنيه للشراء، و166.59 جنيه للبيع، مقابل نحو 166.74 جنيه للشراء، و167.15 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الخميس 24-4-2025، إلى نحو 164.58 جنيه للشراء، و167.85 جنيها للبيع، نحو 165.77 جنيه للشراء، و169.04 جنيها للبيع، أمس.