سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025.. السوق السوداء تنخفض

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 في السوق السوداء “الموازي”، كما هبط متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتعويم الجنيه المصري قبل 408 يوما.

وأصبح متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، مرتفعا بنسبة 65.09%، منذ منتصف تعاملات 6 مارس 2024، نتيجة سماح البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، لإغلاق الفجوة بين السوق الرسمية، والسوداء “الموازية”، وأيضا رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

ويزيد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 في السوق السوداء “الموازي”، عن السعر الرسمي، بنحو 52 قرشا، بعدما كان يزيد عن 33.8% في بداية تعاملات 6 مارس 2024، قبل قرار التعويم الكامل للجنيه المصري.

وهبط متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 في السوق السوداء، بينما تباين متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 في البنوك، وشركات الصرافة.

كما تراجع متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025، بعدما سجل مستوى تاريخيا جديدا في تعاملات الثلاثاء 22-4-2025، وسط حالة من الركود يسيطر على سوق الذهب، بعد التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس 2024.

تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة من 5 سنوات بـ 2.25%

خفضت مصر، الخميس 17-4-2025، أسعار الفائدة، لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، مما قد يحفز الاستثمار، وهو عامل أساسي لانتعاش الاقتصاد، مع تخفيف بعض تكاليف خدمة الديون الأعلى في الشرق الأوسط.

وخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة، بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%)، وهو أول خفض له منذ نوفمبر 2020، ويعزى هذا القرار في المقام الأول إلى انخفاض التضخم، مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.

وصرحت لجنة السياسة النقدية، في بيان لها، بخفض البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي على الودائع بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25%.

كما خُفِّض سعر الفائدة على الإقراض بنفس النسبة إلى 26%، بما يتماشى مع توقعات المحللين.

ومثّلت هذه الخطوة أيضًا أول تغيير في أسعار الفائدة منذ 6 مارس 2024، عندما رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وخفّض قيمة الجنيه بشكل حاد مقابل الدولار، وهي إجراءات تمت بالتزامن مع قرض تم زيادة قيمته إلى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي 7-4-2025، أعلن المركزي المصري، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لديه من العملات الأجنبية، بنهاية الشهر الماضي، بنحو 364 مليون دولار، ليصل إلى 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.393 مليار دولار في نهاية فبراير 2024.

فيما قفزت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 81% خلال أول 7 شهور من العام المالي الحالي 2024/2025، لتصل إلى 20 مليار دولار، مقارنة بـ 11 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي 2023/ 2024.

أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025

وفيما يلي متوسط أسعار العملات الرئيسية في البنوك وشركات الصرافة المصرية اليوم الأربعاء 23-4-2025، ومتوسط أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الأربعاء 23-4-2025، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 في البنوك والصرافة

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025، إلى نحو 50.98 جنيه للشراء، و51.08 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في مصر، نحو 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025، أعلى سعرا للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 50.19 جنيه.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 بعدد من البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 50.99 51.09 بنك مصر 50.99 51.09 بنك الإسكندرية 50.99 51.09 البنك التجاري الدولي “cib” 50.99 51.09 مصرف أبوظبي الإسلامي 51.09 51.19 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 في السوق السوداء

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 في السوق السوداء “الموازي”، بنحو 20 قرشا، وسط تعاملات محدودة، بعد صدور قرار التعويم الكامل للجنيه المصري، في 6 مارس الماضي.

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 في السوق السوداء، إلى نحو 50.60 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع، مقابل نحو 50.80 جنيه للشراء، و51.80 جنيه للبيع، أمس.

وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة كبيرة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 23-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 58.50 جنيه للشراء، و58.62 جنيه للبيع، مقابل نحو 57.94 جنيه للشراء، و58.06 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الأربعاء 23-4-2025، إلى نحو 58.02 جنيه للشراء، و59.17 جنيه للبيع، مقابل نحو 58.40 جنيه للشراء، و59.55 جنيه للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025

وارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 68.12 جنيه للشراء، و68.27 جنيه للبيع، مقابل نحو 67.53 جنيه للشراء، و67.67 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الأربعاء 23-4-2025، إلى نحو 67.69 جنيه للشراء، و69.03 جنيه للبيع، مقابل نحو 68.03 جنيه للشراء، و69.37 جنيه للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025

وتراجع متوسط سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 13.59 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع، مقابل نحو 13.61 جنيه للشراء، و13.64 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما انخفض متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الأربعاء 23-4-2025، إلى نحو 13.47 جنيه للشراء، و13.74 جنيه للبيع، مقابل نحو 13.55 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025

وتراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 23-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 13.88 جنيه للشراء، و13.91 جنيه للبيع، مقابل نحو 13.90 جنيه للشراء، و13.93 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما انخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الأربعاء 23-4-2025، إلى نحو 13.78 جنيه للشراء، و14.05 جنيه للبيع، مقابل نحو 13.83 جنيه للشراء، و14.10 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأربعاء 23-4-2025

وارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 23-4-2025 في البنوك وشركات الصرافة، إلى نحو 166.74 جنيه للشراء، و167.15 جنيه للبيع، مقابل نحو 166.49 جنيه للشراء، و166.89 جنيه للبيع، أمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الأربعاء 23-4-2025، إلى نحو 165.77 جنيه للشراء، و169.04 جنيها للبيع، مقابل نحو 165.97 جنيه للشراء، و169.24 جنيها للبيع، أمس.