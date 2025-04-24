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“نيومونت كورب”.. تكلفة إنتاج الذهب ترتفع لأعلى مستوى منذ 9 سنوات

“نيومونت كورب”، أكبر شركة تعدين ذهب بالعالم، تكشف عن تكلفة قياسية للذهب، عند 1651 دولارا للأوقية.

فريق التحرير by فريق التحرير
"نيومونت كورب".. تكلفة إنتاج الذهب ترتفع لأعلى مستوى منذ 9 سنوات
"نيومونت كورب".. تكلفة إنتاج الذهب ترتفع لأعلى مستوى منذ 9 سنوات

أعلنت شركة “نيومونت كورب” (Newmont Corporation)، أكبر منتج للذهب في العالم، عن تسجيل أعلى تكلفة ربع سنوية لإنتاج الذهب منذ عام 2016، حيث بلغت تكلفة استدامة الأونصة الواحدة 1651 دولارا خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة تقارب 13% عن الربع السابق.

أرباح “نيومونت كورب” ترتفع رغم زيادة التكاليف

"نيومونت كورب".. تكلفة إنتاج الذهب ترتفع لأعلى مستوى منذ 9 سنوات

رغم ارتفاع التكاليف، استفادت شركة “نيومونت كورب“، من صعود أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، مما ساعدها على تحقيق أرباح معدلة للسهم تجاوزت توقعات المحللين، وارتفعت على إثرها أسهم الشركة في تداولات ما بعد السوق.

التركيز على التوسعات في منجم كاديا

"نيومونت كورب".. تكلفة إنتاج الذهب ترتفع لأعلى مستوى منذ 9 سنوات

وتخطط شركة “نيومونت”، لإنفاق نحو 300 مليون دولار سنويا خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، لتطوير مرافق تخزين مخلفات التعدين في منجم كاديا الأسترالي، الذي انضم إلى محفظتها بعد استحواذها على شركة “نيوكريست” في 2023، وفقا لوكالة بلومبرغ.

تحديات بيئية سابقة وتحسينات مرتقبة

"نيومونت كورب".. تكلفة إنتاج الذهب ترتفع لأعلى مستوى منذ 9 سنوات

وشهد منجم “كاديا”، في السابق انتقادات بيئية، كان أبرزها غرامة بقيمة 10 آلاف دولار بسبب فشل في السيطرة على تلوث الغبار.

وتسعى شركة “نيومونت”، حاليا إلى تحسين إدارة المخلفات، وتعزيز البنية التحتية البيئية للمنجم.

تكاليف أقل من المتوقع

ورغم تسجيل تكاليف تاريخية، فإن أرقام شركة “نيومونت”، جاءت دون توقعات المحللين، ما يعكس كفاءة جزئية في التحكم بالتكاليف، وسط التحديات التشغيلية والتوسعية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...