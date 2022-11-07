سهم الحفر العربية يقفز 20% في أول يوم إدراج

قفز سهم شركة الحفر العربية، وهي شركة سعودية لخدمات حقول النفط مملوكة جزئياً لشركة “شلومبيرجر”، بنسبة 20% إلى 120 ريالاً في أول يوم إدراج في “تداول السعودية” اليوم، قبل أن تتقلص مكاسب السهم إلى 17,8% بسعر 117,6 ريال للسهم خلال التعاملات.

طفرة اكتتابات

وقد جمعت الشركة 710 ملايين دولار من طرحها العام الأولي في الرياض، حيث تم تسعير السهم بقيمة 100 ريال، لتبلغ قيمة الشركة نحو 2,8 مليار دولار.

واجتذب الاكتتاب العام لشركة “الحفر العربية” طلبات شراء بقيمة 43 مليار دولار، وتمت تغطية الاكتتاب العام لشركة “الحفر العربية” بالكامل في غضون ساعات فقط من فتح باب الاكتتاب.

ويعكس إدراجها اليوم:

طفرة الاكتتاب العام في منطقة الخليج،

انتعاش أسواق الأسهم بسبب ارتفاع أسعار النفط وتدفقات المستثمرين.

استحواذ المملكة العربية السعودية على الجزء الأكبر من الاكتتابات الأولية ، مع 22 إدراجاً في المملكة هذا العام من أصل 34 في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبيرج”.

أهداف الاكتتاب

وتهدف الشركة من وراء الاكتتاب العام إلى:

توسيع أسطولها البري والبحري.

توسيع العمليات في دول مجلس التعاون الخليجي.