“سليمان الحبيب للخدمات الطبية” تربح 788,6 مليون ريال والتوزيعات المقترحة 350 مليوناً نقداً

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام المالي 2022، بنسبة 8,6% ليبلغ إجمالي المبلغ الموزع 301 مليون ريال، على عدد أسهم مستحقة للأرباح 350 مليون سهم. وستكون حصة السهم من التوزيع 0,86 ريال لكل سهم.

وذكرت الشركة أن تاريخ الأحقية سيكون نهاية تداول يوم الخميس 11 آب / أغسطس 2022 الموافق 13 محرم 1444هـ، فيما سيكون تاريخ التوزيع يوم الاثنين 29 أغسطس 2022 الموافق 2 صفر 1444هـ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وقد أعلنت المجموعة على موقع “تداول السعودية” اليوم عن ارتفاع أرباحها الصافية بعد الزكاة والضريبة بنسبة 22,3% إلى 788,6 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري مقابل 644,4 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 16,2% لتتجاوز 4 مليارات ريال مقارنة مع 3,44 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت المجموعة النمو في الإيرادات في النصف الأول بشكل رئيسي لقطاع المستشفيات نتيجة النمو في أعداد المراجعين وكذلك الزيادة في نسب الإشغال في كل من أقسام التنويم والعيادات الخارجية للمستشفيات، فيما ارتفعت مبيعات قطاع الصيدليات مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة النمو في أعداد المراجعين.