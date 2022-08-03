الخليج للتدريب تعتزم شراء 70% من حصص مدارس الأوائل الأهلية في الرياض

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الأوائل الخليجية القابضة في مدينة الرياض للاستحواذ المحتمل على نسبة 70% من حصص شركة مدارس الأوائل الأهلية المحدودة في مدينة الرياض والمملوكة بالكامل لشركة الأوائل الخليجية القابضة، وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

ويبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 120 يوماً من تاريخ التوقيع عليها أو حتى اكتمال توقيع الاتفاق النهائي، أيهما أسبق، على أن تكون المدة قابلة للتمديد لمدد أخرى بموجب تفاهم كتابي جديد بين الطرفين .

وذكرت شركة الخليج للتدريب والتعليم أن الصفقة ليس لها أثر مالي عليها، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية بشأن مذكرة التفاهم أو الاستحواذ المقترح في حينه.

وقد عينت شركة الخليج للتدريب والتعليم شركة الوساطة المالية “وساطة كابيتال” كمستشار مالي لهذه الصفقة.