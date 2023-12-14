طفلة إماراتية تدخل موسوعة غينيس

دخلت الطفلة الإماراتية ألفي يعقوب المرزوقي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر ناشرة في العالم بعمر 5 سنوات، وذلك بعد اصدارها قصة الأرنب الضائع.

ويحكي الكتاب عن الصداقة والترابط الذي يحمله الأطفال فيما بينهم والاهتمام بمشاعر بعضهم، كما يحمل رسالة الرحمة وحب الحيوانات والاهتمام بها، حيث إن شخصيات القصة هي الفّي وسلمى و فوفو (أرنب سلمى) الذي ضاع، ومن خلال البحث المتواصل استطاعوا العثور عليه، كما أن شخصية ألفي في القصة كانت هي من تطمئن صديقتها وتساعدها في العثور عليه وهذا ما حصل في النهاية.

وقامت المرزوقي بكتابة قصة “الأرنب الضائع” كذلك نفذت كافة رسوماتها، وهي لأن تصبح مؤلفة ورسامة لقصص الأطفال.

وأوضحت طيب البري والدة المرزوقي أن ابنتها استغرقت 3 أيام في كتابة قصتها بالكامل بالإضافة إلى رسم وتلوين جميع الصور، وهو ما أصابها بالدهشة عندما أطلعتها عليها وكيف حولت فكرتها إلى حقيقة.