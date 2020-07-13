وزارة الحج تنشر أسماء أصحاب طلبات الحج لعام 1441 للمتقدمين من 160 جنسية

وفقًا لمعايير صحية وتنظيمية دقيقة و حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن، تم بحمد الله الإنتهاء من فرز طلبات الحج لعام ١٤٤١ هـ الكترونيًا للمتقدمين من ١٦٠ جنسية، وذلك لاختيار من سيؤدون فريضة الحج نسأل الله أن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً بحسب ما نقلته صحيفة الاقتصادية.

ويمكن الاستعلام عن المقبولين لأداء الحج هذا العام عبر الرابط التالي : اضغط هنا

وسبق أن تقرر أن تكون نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة 70% من إجمالي حجاج هذا العام، وتكون نسبة السعوديين 30 % فقط من الحجاج، على أن يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبينت أنه جرى اختيارهم من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوفر فيهم المعايير الصحية، وذلك تقديرًا لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كل مراحل مواجهة الجائحة.



وأشارت الوزارة إلى أن غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة ستكون الأولوية من بينهم لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري (PCR) تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة.

وأفادت أنه من تتوفر فيهم المعايير من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة يمكنهم التسجيل على موقع وزارة الحج والعمرة عبر الرابط الآتي: ‏(localhaj.haj.gov.sa) الذي ستتم إتاحته لمدة 5 أيام ابتداءً من اليوم الاثنين 15 من شهر ذي القعدة 1441هـ الموافق 6 من شهر يوليو 2020م، حتى يوم الجمعة 19 من شهر ذي القعدة 1441هـ الموافق 10 من شهر يوليو 2020، حيث سيكون بإمكان من تنطبق عليهم المعايير التسجيل خلال أي وقت من الأيام الخمسة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية تفاصيل استكمال الاستعدادات المكثفة لتنظيم حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة وفق اجراءات وتدابير صحية وتنظيمية دقيقة ، وذلك في حدود الأعداد الممكنة والتدابير الواجبة تجاههم لضمان أسباب السلامة الصحية وتوفير كل أسباب الراحة والطمأنينة لهم في تأدية نسكهم ، والمحافظة على النفوس ، وهو ما يباركه علماء المملكة والأمة.