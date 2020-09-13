لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. طاقة
الأحد 13 سبتمبر 2020 08:30 ص

حجم الخط

- Aa +

القبض على متسببين بحرائق الغابات في سوريا

إلقاء القبض على من يعتقد أنهم تسببوا بنشوب بعض هذه الحرائق في محافظتي حماة واللاذقية

القبض على متسببين بحرائق الغابات في سوريا
القبض على متسببين بحرائق الغابات في سوريا
القبض على متسببين بحرائق الغابات في سوريا

عقب موجة حرائق واسعة اندلعت في الغابات السورية التابعة لمحافظتي حماة واللاذقية، تمكنت قوات الأمن السورية من إلقاء القبض على من يعتقد أنهم تسببوا بنشوب بعض هذه الحرائق.

وقالت وزارة الداخلية السورية أن أجهزة قوى الامن الداخلي تولت إجراء التحقيقات اللازمة في الأسباب التي أدت لنشوب الحرائق التي شهدتها المحافظة هذا الصيف لاسيما في الفترة الاخيرة وخلصت لإلقاء القبض على ستة مواطنين في المجيدل وحمام واصل وحصن سليمان وجنين بعد أن تبين أنهم قاموا بإشعال النار في أراضيهم الزراعية ومن ثم انتقالها للحراج وأراض أخرى .

كما تم تحديد المساحات المحروقة وبلغت نحو مئتي دونم و قدرت الأضرار الناجمة عنها و تم تنظيم الضبوط بحق الفاعلين وقدموا موجوداً للقضاء وأن أسباب بقية الحرائق تعود للظروف الجوية .

وتم التأكيد على جميع الوحدات الشرطية للطلب من المخاتير وفعاليات المجتمع المحلي لزيادة الانتباه ورصد حرق الأعشاب ورمي أعقاب السجاير حتى لا يتسببوا بالحرائق.

اقرأ التالي

لليوم الرابع حرائق تأتي على غابات الساحل السوري

إحدى حرائق كاليفورنيا التي التهمت مساحة غير مسبوقة منذ 33 عاماً سببها ألعاب نارية

مياه النيل تهدّد عاصمة مملكة مروى الأثرية في السودان بالفيضان