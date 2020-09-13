القبض على متسببين بحرائق الغابات في سوريا

عقب موجة حرائق واسعة اندلعت في الغابات السورية التابعة لمحافظتي حماة واللاذقية، تمكنت قوات الأمن السورية من إلقاء القبض على من يعتقد أنهم تسببوا بنشوب بعض هذه الحرائق.

وقالت وزارة الداخلية السورية أن أجهزة قوى الامن الداخلي تولت إجراء التحقيقات اللازمة في الأسباب التي أدت لنشوب الحرائق التي شهدتها المحافظة هذا الصيف لاسيما في الفترة الاخيرة وخلصت لإلقاء القبض على ستة مواطنين في المجيدل وحمام واصل وحصن سليمان وجنين بعد أن تبين أنهم قاموا بإشعال النار في أراضيهم الزراعية ومن ثم انتقالها للحراج وأراض أخرى .

كما تم تحديد المساحات المحروقة وبلغت نحو مئتي دونم و قدرت الأضرار الناجمة عنها و تم تنظيم الضبوط بحق الفاعلين وقدموا موجوداً للقضاء وأن أسباب بقية الحرائق تعود للظروف الجوية .



وتم التأكيد على جميع الوحدات الشرطية للطلب من المخاتير وفعاليات المجتمع المحلي لزيادة الانتباه ورصد حرق الأعشاب ورمي أعقاب السجاير حتى لا يتسببوا بالحرائق.