دعوة من السودان للرؤساء لتدخل بمفاوضات سد النهضة

وأشار ياسر عباس إلى "تغير كبير في المواقف التفاوضية لكل من مصر وإثيوبيا، في حين ظل الموقف السوداني ثابتا".

كما أكد أن السودان مستعد للعودة للتفاوض وفقا لما تقرره موجهات الاتحاد الأفريقي، لكنه أشار إلى أن نقاط الخلاف "جوهرية"، وأن السودان "لن يستمر في المفاوضات إلى ما لا نهاية بالطريقة الحالية".

وفشلت، الجمعة، جهود دمج مسودات مقترحات كل من السودان ومصر وإثيوبيا المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأشارت وزارة الري السودانية إلى إنهاء جولة التفاوض الحالية دون تحديد موعد جديد لاستئنافها. وقالت إن هناك "حاجة لإرادة سياسية من أجل التوصل لاتفاق، وإن استمرار المفاوضات بصيغتها الحالية لن يقود إلى تحقيق نتائج عملية".

وبرزت خلال الفترة الماضية خلافات قانونية وعملياتية حول إلزامية اتفاقية سد النهضة وكيفية تعديلها، وآلية معالجة الخلافات.