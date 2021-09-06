فنادق ومنتجعات شتيجنبرجر تتوسع خليجياً

وهو يعدّ جزءًا لا يتجزأ من خطط التوسّع التي تطمح إليها دويتشه هوسبيتاليتي في عالم الضيافة في المنطقة. ويقدّم شتيجنبرجر الدوحة للضيوف في الشرق الأوسط ترف الإقامة الفاخرة بالتوازي مع أرقى أشكال الضيافة. وقد تم الإعلان عن الافتتاح الأولي المرتقب للفندق في سبتمبر في خريف العام 2021، ليرحّب بالزوّار والمقيمين في قطر للاستمتاع بالأجواء الاستثنائية الفريدة وبكرم الضيافه.

يضفي فندق شتيجنبرجر الدوحة لمسة من الرقي على إحدى أفضل الوجهات العالمية، وهو يتألف من 206 غرفة، بما في ذلك 28 جناحًا ملكيًا فخمًا مصممًا ليضمن راحة المسافرين من روّاد الأعمال والسيّاح على حد سواء. كذلك، يحرص الفندق على منح روّاده تجربة سفر استثنائية لا تُنسى، وهو يضمّ خمسة مطاعم من بينها مطعم عالمي يستقبل الضيوف طوال اليوم. كما ويضمّ الفندق مقهى ومخبزًا يطل على مركز تسوق فاخر، ومطعم بيسترو الرائد في تحضير مأكولات المطبخ الأوروبي، ومقهى اللوبي، وتراسًا خارجيًا يقدّم مجموعة متنوعة من المأكولات الشامية ومأكولات دول البحر المتوسط التي ترضي مختلف الأذواق وسط أجواء مفعمة بالحيوية.

وتعليقًا على الافتتاح المرتقب، قال ماركوس برنهارد، الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه هوسبيتاليتي: “يسرّنا الإعلان عن افتتاح أول فندق يحمل علامة شتيجنبرجر في الدوحة، قطر، إحدى أكثر المدن ديناميكية في المنطقة. ولا يسعنا الانتظار لعرض قيم شتيجنبرجر الأساسية المتمثلة بالوفاء للتقاليد والتحلّي بالشغف والسعي نحو الكمال من خلال تقديم تجارب ضيافة فاخرة وعالمية المستوى في الدوحة”.

وقال شريف أبو المجد، المدير العام لفندق شتيجنبرجر الدوحة: “نتطلّع إلى استعراض سمعة علامة شتيجنبرجر الممزوجة بكرم الضيافة القطرية والخدمات المتميزه أمام ضيوفنا بما يتخطى توقعات النزلاء. ولا بدّ من القول إن علامة شتيجنبرجر تفخر بتقديم ضيافة ألمانية رفيعة المستوى تجمع بين التراث التقليدي والحداثة العصرية وتحتضن الجميع دون استثناء وتمنحهم أرقى الخدمات”.

وتضفي الهندسة المعمارية الفريدة للفندق وتصميمه العصري لمسة رقي مثالية على مشهد الضيافة الفاخرة في الدوحة. فقد تم تصميم ديكور الفندق الداخلي مع الحرص على الاهتمام بأدقّ التفاصيل لعكس الطابع الفريد الذي يميّز المدينة. وعلى غرار سواه من فنادق شتيجنبرجر المميزة، يجسّد شتيجنبرجر الدوحة البيئة الاجتماعية والثقافية المحيطة به ويحتضن الضيوف من جميع أنحاء العالم ضمن أجواء حميمة ومريحة.

تمتدّ مساحة المؤتمرات والاجتماعات في الفندق عبر خمس قاعات واسعة مجهزة بأحدث وسائل الراحة، يحمل كل منها اسم مدينة ألمانية شهيرة. وتعدّ هذه المساحات مكانًا مثاليًا لاجتماعات مجالس الإدارة أو الأعمال أو المناسبات الخاصة. ويضمّ الفندق أيضًا قاعة احتفالات كبيرة تتسع لما يصل إلى 350 ضيفًا وتحتوي على نجف فاخر وديكورات تحبس الأنفاس، مما يجعلها ملائمة لإقامة حفلات الزفاف أو الحفلات الخاصة. وتشمل مرافق الفندق الأخرى صالة ألعاب رياضية حديثة تمتد على طابقين ومركزًا صحيًا ومسبحًا على السطح يتميّز بإطلالات بانورامية رائعة على المدينة.

في الواقع، يعزّز فندق شتيجنبرجر الدوحة حضور علامة فنادق ومنتجعات شتيجنبرجر في منطقة الشرق الأوسط، فهو الفندق الأول للعلامة. ومن المقرر أن تفتتح دويتشه هوسبيتاليتي 20 فندقًا جديدًا بحلول نهاية العام 2023 في وجهات عالمية رئيسية من بينها دبي وأبوظبي ورأس الخيمة والفجيرة ومسقط وصلالة وجدة والرياض. كذلك، تغطّي خطة التوسع العالمية التي تسعى المجموعة إلى تحقيقها كافة علامات محفظتها، بما في ذلك شتيجنبرجر أيكونز، فنادق شتيجنبرجر بورش ديزاين، فنادق ومنتجعات شتيجنبرجر، وماكس باي شتيجنبرجر، وجاز إن ذا سيتي، وفنادق إنترسيتي، وفنادق زليب.

وبصفتها عضوًا فخريًا في مجموعة هوازيو، تدير دويتشه هوسبيتاليتي 160فندقًا في ثلاث قارات، منها 30 فندقًا قيد الإنشاء حاليًا. وتعدّ مجموعة هوازيو إحدى أنجح الشركات الفندقية على مستوى العالم، إذ تمتلك محفظة تضم حوالى 7,000 فندق وبرنامج ولاء يضم قرابة 160 مليون عضو في جميع أنحاء العالم.