افتتاح منتجع إيديشن البحر الأحمر أول فندق على جزيرة شورى

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، أمس الإثنين، عن افتتاح منتجع إيديشن البحر الأحمر؛ أول منتجعات جزيرة شورى ضمن الوجهة السياحية الشهيرة في المملكة العربية السعودية. وذكر تقارير صحفية أمس الإثنين، أن فندق “ريد سي إيديشن” (إيديشن البحر الأحمر) افتح أبوابه كأول فندق على جزيرة شورى، وهي جزء من مشروع البحر الأحمر السياحي الفاخر في المملكة. ويتميز الفندق بموقعه على شاطئ خاص يمتد لمسافة كيلومتر واحد، مع إطلالات خلابة على البحر الأحمر وملعب “شُرى لينكس” للغولف، الذي يُعد أول ملعب غولف جزيري في السعودية. ويُعتبر هذا الافتتاح خطوة مهمة في تطوير قطاع السياحة الفاخرة في المملكة، ويعكس التزام “ريد سي غلوبال” بتقديم تجارب سياحية متميزة ومبتكرة.

وكانت شركة البحر الأحمر الدولية؛ الشركة المطوّرة لأكثر الوجهات السياحية المتجددة طموحاً في العالم، أعلنت في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، عن افتتاح أولى المنتجعات والمعالم السياحية في جزيرة “شورى” التي ستبدأ باستقبال ضيوفها “خلال الأسابيع المقبلة”.

وتقول الشركة إن هذا الإنجاز يعتبر “خطوة محورية في مسيرة الشركة للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع الاقتصاد الوطني، مع ترسيخ مكانة السعودية على خريطة السياحة المتجددة عالمياً”.

وتتخذ جزيرة “شورى”، التي صممتها شركة الهندسة المعمارية العالمية “فوستر وشركاه” وفق مفهوم “كورال بلوم”، شكلها الطبيعي الشبيه بالدولفين، لتكون القلب النابض لوجهة “البحر الأحمر”، حيث استُلهم تصميمها وهندستها المعمارية من الشعب المرجانية المحيطة بها. صُممت المنتجعات لتندمج بسلاسة مع البيئة الطبيعية للجزيرة، حيث استُخدمت في بنائها مواد خفيفة الوزن ذات كتلة حرارية منخفضة، مع مراعاة دقيقة لتقليل الأثر البيئي وتعزيز كفاءة الطاقة. وكباقي وجهة “البحر الأحمر”، تعمل جزيرة “شورى” بالكامل بالطاقة المتجددة.

وسيصل الضيوف إلى الجزيرة عبر القوارب السريعة إلى أحد المراسي، أو بواسطة المركبات الكهربائية عبر جسر “شورى” البالغ طوله 3.3 كيلومترات، والذي يضم أطول جسر داخلي في السعودية، ليعيشوا في عالم من البحيرات الفيروزية والشواطئ البكر وكرم الضيافة السعودية الأصيلة.

وذكرت الشركة، في وقت سابق، أن المرحلة الأولى ستشهد افتتاح ثلاثة من أبرز العلامات الفندقية الرائدة عالمياً، والتي ستقدم تجارب إقامة بأسعار مدروسة لتكون في متناول شريحة أوسع من الزوار، حيث سيقدم منتجع “إس إل إس البحر الأحمر” 150 غرفة فاخرة وشقة وفيلا سكنية بخيارات متنوعة تُطل على الشاطئ أو عائمة فوق سطح المياه. أما “إيدشن البحر الأحمر” فسيكون عالماً يجمع بين الرفاهية العصرية وهدوء الجزيرة، ويضم 240 غرفة وجناحاً ومنتجعاً صحياً عالمي المستوى. بينما يأتي منتجع “إنتركونتننتال البحر الأحمر” كصرحٍ فاخر من فئة الخمس نجوم يضم 178 غرفة و32 جناحاً ومركز استشفاء بتصميم مستوحى من الشعب المرجانية. وعند اكتمالها، ستحتضن جزيرة “شورى” 11 منتجعاً عالمياً ستُفتتح تباعاً خلال الأشهر المقبلة، ومن المقرر افتتاح منتجعين إضافيين هذا العام هما “ميرافال البحر الأحمر” و”فور سيزونز البحر الأحمر”.

شورى لينكس

يقدم “شورى لينكس” تجربة غولف عالمية المستوى تجمع بين التصميم المبتكر والاستدامة البيئية. وبصفته أول ملعب غولف على جزيرة في السعودية، يتميز “شورى لينكس” بإطلالات بانورامية ومسار يدمج ببراعة بين المناظر الطبيعية الصحراوية والممرات الخضراء، مع تبني حلول مبتكرة في إدارة المياه وممارسات صديقة للبيئة.

يُذكر أن “وجهة البحر الأحمر” استقبلت أول ضيوفها في عام 2023، وتضم حالياً خمسة منتجعات قيد التشغيل، هي: Six Senses Southern Dunes، ومنتجع “سانت ريجس البحر الأحمر”، و”نجومه، ريتز كارلتون ريزيرف”، بالإضافة إلى منتجعي “شيبارة” و”ديزرت روك” اللذين تديرهما “البحر الأحمر الدولية” مباشرة. كما يستقبل “مطار البحر الأحمر الدولي”، الذي يقع على بعد ثلاث ساعات طيران من 250 مليون شخص حول العالم، جدولاً منتظماً من الرحلات الداخلية والدولية.

شركة البحر الأحمر الدولية

البحر الأحمر الدولية (RSG) هي شركة تطوير عقاري متكاملة رأسياً، تمتلك محفظة متنوعة من المشاريع في قطاعات السياحة، والسكن، والتجارب، والبنية التحتية، والنقل، والرعاية الصحية، والخدمات. وتشمل هذه المحفظة وجهات سياحية فاخرة تُعنى بالاستدامة، مثل “البحر الأحمر” التي بدأت باستقبال الضيوف في عام 2023، و”أمالا” التي ستفتح أبوابها للزوار في 2025.

أما الوجهة الثالثة، منتجع “ثُوَل الخاص”، فقد افتتحت td 2024. ولم تقتصر جهود الشركة على تطوير الوجهات السياحية فحسب، بل عُهد إليها أيضاً بأعمال تجديد مطار الوجه، التي تركِّز على تحديث مبنى المطار والبنية التحتية القائمة، وبناء مبنى دولي جديد.

وتعتبر “البحر الأحمر الدولية” إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وتمثل حجر الزاوية في طموح السعودية لتنويع اقتصادها. ومن خلال محفظتها المتنامية من الوجهات والشركات التابعة والمشاريع، تسعى “البحر الأحمر الدولية” إلى قيادة العالم نحو مستقبل أكثر استدامة، وإبراز كيف يُمكن للتنمية المسؤولة أن تُحقق الازدهار للمجتمعات، وتُحفز الاقتصادات، وتُعزز البيئة.