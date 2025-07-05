افتتاح قريب لـ 11 منتجع في أمالا لتلبي البحر الأحمر العالمية لطلب كبير من المستثمرين

شارون بنجامين– أريبيان بزنس: أكد أحمد درويش، الرئيس الإداري لمجموعة البحر الأحمر العالمية، إن الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة ستشهد “تطورًا مستمرًا” من عروض الشركة في منتجعات أمالا. ومن المتوقع أن تُوفر هذه المبادرات 120,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مع افتتاح كامل المنتجعات. وتستعد شركة البحر الأحمر العالمية لافتتاح 11 منتجعًا جديدًا بين الآن ومطلع العام المقبل في مشروعي البحر الأحمر وأمالا، ليصل إجمالي عدد منتجعاتها العاملة إلى 25 منتجعًا.

الوظائف وتنمية المجتمع والقوى العاملة

تولي مجموعة شركة البحر الأحمر الدولية الأولوية لبناء قوة عاملة ماهرة تتوافق مع السياحة المتجددة. و تقدم المجموعة 16 برنامجًا، بما في ذلك البرامج التعليمية والمهنية والتدريب أثناء العمل. وقد استفاد منها 1,995 طالبًا حتى الآن. وتهدف أكاديمية البحر الأحمر الوطنية، التي أُطلقت في فبراير 2024، إلى تدريب 10,000 فرد بحلول عام 2030. و شهد برنامج التدريب المهني مؤخرًا تخريج 466 دفعةً ثالثة، 52.4% منهم من الإناث. و يشمل التفاعل المجتمعي مبادرات مثل سباق البحر الأحمر الكلاسيكي للإبحار وورش عمل حرفية متخصصة، تهدف إلى الحفاظ على التراث البحري ونقل المهارات التقليدية إلى الشباب السعودي. و ستُنشئ الشراكات مع مجموعة SEK التعليمية مدارس في البحر الأحمر وأمالا بحلول عامي 2025-2026، لتُقدم برنامج البكالوريا الدولية.

افتتحت خمسة منتجعات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بما في ذلك منتجعا ديزرت روك وشبرا في الربع الرابع من عام 2024. تنضم هذه المنتجعات إلى منتجع ثول الخاص، أول منتجع تملكه وتديره شركة البحر الأحمر العالمية بالكامل.

جزيرة الشورى، وهي مركز رئيسي، ستضم 11 منتجعًا عالمي المستوى سيتم افتتاحها هذا العام. كما ستستضيف شورى لينكس، أول ملعب جولف على جزيرة في المملكة. مطار البحر الأحمر الدولي يعمل منذ سبتمبر 2023. وتستكمل شركة البحر الأحمر جميع الفنادق الـ 16 للمرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر وفقاً للخطط في 2025. وتسير المرحلة الأولى من أمالا، وجهة العافية بخطى ثابتة نحو الافتتاح بحلول أواخر عام 2025. وستضم علامات تجارية للضيافة مثل جاياسوم، وروزوود، وسيكس سينسز، وإكوينوكس، وفور سيزونز، وريتز كارلتون، وكلينيك لا بريري، وناموس. وتشمل التطورات الرئيسية كوراليوم (مركز أبحاث بحرية) ونادي أمالا لليخوت.

تتوقع شركة شركة البحر الأحمر الدولية أن يستضيف مشروعا البحر الأحمر وأمالا معًا 1.5 مليون زائر سنويًا بمجرد التشغيل الكامل، مع تقييد عدد الزوار لمنع السياحة المفرطة. من المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع بـ 5.3 مليار دولار أمريكي سنويًا في اقتصاد المملكة العربية السعودية بدءًا من عام 2030 فصاعدًا. سجّلت المملكة العربية السعودية 30 مليون وافد دولي في عام 2024، بزيادة كبيرة عن أكثر من 17.5 مليون في عام 2019. وقد رُفع الهدف الوطني لعدد الزوار السنوي بحلول عام 2030 من 100 مليون إلى 150 مليون.

و تلتزم شركة شركة البحر الأحمر الدولية بـ السياحة المتجددة، بهدف تعزيز النظام البيئي للبحر الأحمر. وقدّم مشتل المناظر الطبيعية التابع لها بالفعل أكثر من 7 ملايين نبتة للمناظر الطبيعية، مع هدف 30 مليون بحلول عام 2030. حصلت شركة شركة البحر الأحمر الدولية على أول شهادة LEED بلاتينيوم للفنادق في المملكة العربية السعودية. و تعمل الوجهات بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، حيث يتم توليدها بواسطة 760,500 لوحة شمسية، وتُخزن في واحدة من أكبر منشآت البطاريات المستقلة عن الشبكة في العالم بسعة 1,200 ميجاوات/ساعة.

تشمل حلول التنقل النظيفة المتطورة المركبات الكهربائية والدراجات الكهربائية والعبارات التي تعمل بالهيدروجين. نجح مشروع زراعة المرجان في رعاية وإعادة زراعة 98,000 شعاب مرجانية بين عامي 2021 و2023، مع تحقيق معدل بقاء مرتفع. تم تركيب 30 موقع تعشيش اصطناعي لحماية صقور السخام المعرضة للخطر.

العقارات

أطلقت شركة البحر الأحمر الدولية مشروع “ريد سي رزيدنسز” في جزيرة الشورى، وجزيرة “لاحق” التي تم الكشف عنها مؤخرًا، وقد بيع ما يقرب من 20% من المنازل. ومن المقرر افتتاح جزيرة “لاحق” في عام 2028. تسعى شركة البحر الأحمر الدولية جاهدةً لتحقيق رؤيتها لإعادة تعريف سياحة الرفاهية والاستجمام، مع المساهمة بشكل كبير في أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المتمثلة في التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل، وكل ذلك مدعوم بالتزام قوي بالمسؤولية البيئية والاجتماعية.