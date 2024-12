تسهيلات السفر إلى السعودية بوثيقة أياتا الالكترونية

وقالت الشركة في بيان إن الخطوط السعودي هي إحدى أوائل شركات الطيران التي تجعل سفر الضيوف أسهل مع تطبيق أياتا

وقالت الشركة إن فوائد المسافرين عبر التطبيق المذكور تتجسد في تبني أكثر التقنيات ابتكارا لاستيفاء متطلبات السفر عبر مشاركة آمنة لنتائج فحوصات كوفيد 19 مع الشركة من مختبرات معتمدة. وخصت الشركة المسافرين من كل الجنسيات من حملة جوازات السفر البيومترية اعتبارا من 19 أبريل وحتى 17 مايو للمسافرين القادمين من كوالالمبور إلى جدة. (جوازات السفر البيومترية تضم بصمة الإصبع)

بالتعاون مع IATA تطلق السعودية الفترة التجريبية لوثيقة السفر الرقمية لسفر أكثر سهولة وأمان

SAUDIA launches the Travel Pass solution “Digital Passport” in partnership with IATA for a safe and seamless travel experience

