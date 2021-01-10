قطر والسعودية تستأنفان رحلات الطيران المباشر

(رويترز) – تستأنف الخطوط الجوية القطرية والخطوط السعودية الرحلات بين الدوحة والرياض اعتبارا من يوم الاثنين ليعيد البلدان فتح المجال الجوي بينهما في ظل تقارب سياسي بعد نزاع استمر ثلاث سنوات.

وقالت شركة الخطوط الجوية القطرية في تغريدة على حسابها بموقع تويتر يوم السبت إنها ستستأنف رحلاتها إلى السعودية بدءا بالرياض يوم الاثنين ثم جدة يوم 14 يناير كانون الثاني والدمام في 16 يناير.

وأضافت “سيتم تسيير جميع رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى المملكة العربية السعودية بشكل حصري على متن طائرات الناقلة عريضة الهيكل، بما فيها طائراتها من طراز بوينج 300-777 وبوينج 8-787 وإيرباص إيه350”.

#الجمارك_السعودية تستقبل عددًا من القادمين للمملكة عبر منفذ سلوى الحدودي بعد افتتاحه. pic.twitter.com/v54CHzaUGL — الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) January 9, 2021

وتابعت الشركة قائلة على تويتر “كما نتطلع أيضا لاستئناف علاقاتنا الوطيدة، مع شركائنا في قطاعي التجارة والشحن في المملكة العربية السعودية، إلى جانب المطارات الرئيسية في البلاد”.

وكتبت الخطوط السعودية على حسابها على تويتر “سافر مع الخطوط السعودية من جدة والرياض إلى الدوحة ابتداء من يوم الاثنين”.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر منتصف عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر ذلك وقالت إن هذه الإجراءات تستهدف تقويض سيادتها.

ذكر التلفزيون السعودي أن سيارات قطرية عبرت الحدود ودخلت المملكة عبر منفذ بري يوم السبت للمرة الأولى منذ أن قطعت دول عربية العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدوحة في منتصف عام 2017، وذلك في أعقاب اتفاق أُبرم الأسبوع الماضي لإعادة العلاقات.

وقال سائق ثاني سيارة تعبر منفذ أبو سمرة-سلوى لقناة الإخبارية “الأزمة الحمد لله انحلت. الاستقبال الطيب والحفاوة الطيبة والفرحة اللي نشوفها من إخواننا أشقائنا، اللهم لك الحمد”.

وأعلنت السعودية يوم الثلاثاء عن اتفاق دعمته الولايات المتحدة لإنهاء نزاع مرير مع قطر فرضت بموجبه هي والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة على الدوحة متهمة إياها بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران. وتنفي قطر الاتهامات وتقول إن المقاطعة استهدفت النيل من سيادتها.

كان مسؤول إماراتي قد ذكر أن روابط السفر والتجارة قد تستأنف في غضون أسبوع من إبرام الاتفاق، إلا أن استعادة العلاقات الدبلوماسية تتطلب المزيد من الوقت مع عمل الأطراف على إعادة بناء الثقة.

وقال متحدث باسم شركة الاتحاد للطيران، الناقل الجوي الرسمي لإمارة أبوظبي، إن الشركة تعتزم استئناف خدماتها بين أبوظبي والدوحة.

ولا تزال إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا قائمة على جانبي الحدود البرية بين قطر والسعودية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن على جميع القادمين إلى معبر أبو سمرة القطري تقديم ما يثبت خلوهم من مرض كوفيد-19، وأن يخضعوا لفحص جديد على الحدود وحجر صحي لأسبوع داخل واحد من بين عدة فنادق محددة.

واتفقت السعودية وحلفاؤها العرب الثلاثة على إعادة العلاقات الكاملة مع الدوحة في قمة عُقدت في المملكة يوم الثلاثاء.