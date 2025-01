قطر والسعودية تستأنفان رحلات الطيران المباشر

(رويترز) – تستأنف الخطوط الجوية القطرية والخطوط السعودية الرحلات بين الدوحة والرياض اعتبارا من يوم الاثنين ليعيد البلدان فتح المجال الجوي بينهما في ظل تقارب سياسي بعد نزاع استمر ثلاث سنوات.

وقالت شركة الخطوط الجوية القطرية في تغريدة على حسابها بموقع تويتر يوم السبت إنها ستستأنف رحلاتها إلى السعودية بدءا بالرياض يوم الاثنين ثم جدة يوم 14 يناير كانون الثاني والدمام في 16 يناير.

وأضافت “سيتم تسيير جميع رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى المملكة العربية السعودية بشكل حصري على متن طائرات الناقلة عريضة الهيكل، بما فيها طائراتها من طراز بوينج 300-777 وبوينج 8-787 وإيرباص إيه350”.

وتابعت الشركة قائلة على تويتر “كما نتطلع أيضا لاستئناف علاقاتنا الوطيدة، مع شركائنا في قطاعي التجارة والشحن في المملكة العربية السعودية، إلى جانب المطارات الرئيسية في البلاد”.

وكتبت الخطوط السعودية على حسابها على تويتر “سافر مع الخطوط السعودية من جدة والرياض إلى الدوحة ابتداء من يوم الاثنين”.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر منتصف عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر ذلك وقالت إن هذه الإجراءات تستهدف تقويض سيادتها.

سافر مع #الخطوط_السعودية من #جدة و #الرياض إلى #الدوحة ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 11/1/2021

Fly with #SAUDIA from #Jeddah and #Riyadh to #Doha starting from Monday 11/1/2021

— السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) January 9, 2021