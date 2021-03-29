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نجاح تعويم سفينة قناة السويس الجانحة

قالت شركة “إنشكيب” لخدمات الشحن في تغريدة على تويتر، إنه تم إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس “إيفر غيفن”، الاثنين، وإنه يجري حاليا تأمينها. وكانت قناة السويس قد ذكرت في بيان في وقت سابق، أنها استأنفت عمليات قطر السفينة، وفقا لرويترز.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
نجاح تعويم سفينة قناة السويس الجانحة

(رويترز) – قالت شركة إنشكيب لخدمات الشحن إن سفينة الحاويات الجانحة التي تسد قناة السويس منذ نحو أسبوع قد أعيد تعويمها يوم الاثنين ويجري حاليا تأمينها مما يثير توقعات بفتح الممر المائي الحيوي قريبا.

وذكرت إنشكيب للخدمات البحرية في تغريدة على تويتر أن عمليات إعادة تعويم السفينة نجحت في الساعة 4:30 فجرا بالتوقيت المحلي وأنه يجري حاليا تأمينها.

وغيرت خدمة فيسل فايندر لتعقب السفن وضع السفينة بموقعها الإلكتروني إلى‭‭ ‬‬”جارية”.

يذكر أن موقع تتبع السفن -فيسل فايندر كسب ملايين الزوار يوميا لمواكبة موقع السفينة في الموقع

https://www.vesselfinder.com/?imo=9811000

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