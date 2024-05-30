مليار درهم إماراتي إيرادات ماجد الفطيم لايف ستايل

حققت ماجد الفطيم لايف ستايل إيرادات بقيمة مليار درهم إماراتي، في عام 2023 مدفوعةً بنمو مستمر على مدى سنوات.



وشهدت الشركة إطلاق علامات تجارية جديدة، فضلًا عن توسيع محفظتها لتشمل علامات أخرى.

كما افتتحت ماجد الفطيم لايف ستايل 20 متجراً جديداً في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز بشكل خاص على المملكة العربية السعودية، حيث افتتحت 6 متاجر ومنصتين رقميتين.

وتُعدّ مجموعة ماجد الفطيم موطناً لعلامات تجارية عالمية، بما فيها علامات الأزياء والمستلزمات المنزلية ومنتجات الجمال وسلع التجزئة المتخصصة، إلى جانب العلامات التجارية المتعددة، حيث تضم محفظتها أكثر من 100 علامة و70 متجراً و22 منصة إلكترونية في منطقة الخليج العربي.

ويعكس هذا الإنجاز الرؤية الاستراتيجية لمجموعة ماجد الفطيم في قطاع التجزئة، والتي تركز على النمو والابتكار وريادة السوق.

وتشمل خطط الشركة المستقبلية التوسع في قطاع المنتجات الفاخرة، وتوسيع شبكة التوزيع، وتعزيز حضور علاماتها التجارية في المنطقة.

وفي مقابلة خاصة مع “أريبيان بزنس” قال فهد غانم، الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم لايف ستايل ردًا على سؤال حول رأيه هذا الإنجاز الفريد: “حققت ماجد الفطيم لايف ستايل نقلةً نوعيةً خلال عام 2023، مدفوعةً بالنمو الملحوظ الذي شهدناه لسنواتٍ متتالية، ليتوّج ذلك بإنجازنا الفريد المتمثل في تحقيقنا إيرادات بقيمة مليار درهم إماراتي. كما احتفينا بالعديد من الإنجازات المهمة، بما في ذلك الإطلاق الناجح لعلامات بولترونا فراو وشيكوتي وشيسيدو، والتي مثلت دخولنا مجالي المستلزمات المنزلية الفخمة ومستحضرات الجمال. وقمنا أيضاً بتوسيع محفظة علاماتنا التجارية، من خلال ترحيبنا بالعديد من العلامات المرموقة مثل سايكو باني وأليسي وإليفينتي، حيث قمنا بإطلاق علامة سايكو باني لأول مرة في المنطقة. وأثمرت شراكتنا مع أليسي عن أول صفقة توزيع، ونعتزم قريباً افتتاح أول متجر مستقل لعلامة إليفينتي هذا العام في العاصمة السعودية الرياض”.

وأضاف: “تجلّى التزامنا بتعزيز النمو والتوسع من خلال افتتاح 20 متجراً، منها 10 متاجر في دولة الإمارات و10 في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى صعيد المملكة العربية السعودية، حافظنا على تركيزنا الاستراتيجي، من خلال افتتاح ستة متاجر وإطلاق منصتين رقميتين، إلى جانب فريق موسع يضم حوالي 400 موظف جديد في ماجد الفطيم لايف ستايل”.

وتابع: “واصل متجر ذات كونسيبت في دبي جهوده في إرساء معايير جديدة حول مفهوم تجارب البيع بالتجزئة المميزة، من خلال استضافة أكثر من 20 فعالية ناجحة داخل المتجر، وتعزيز جودة خدماتنا الرقمية، إلى جانب منح العملاء خدماتٍ مميزة. كما ضم المتجر ما يزيد عن 30 علامة تجارية إلى محفظته، بما في ذلك مارلا آرون وجينوري وإيسوب وماركيزا نوتي وباينيدر ولارديني وسيس وبلعربي وغيرها الكثير. كما تم إطلاق موقع إلكتروني للعلامة مخصص للمملكة العربية السعودية تعرض فيه منتجات مختارة لسكان المملكة العربية السعودية”.

واعتبر غانم أن الانجاز ما كان ليتحقق لولا “المواهب الاستثنائية التي يزخر بها فريقنا المخلص، فهو يمثل القوة الفاعلة في رحلتنا التحولية الفريدة. ويعكس هذا النجاح مدى الكفاءة والتميز التي يتمتع بها فريقنا، إذ نحرص على تقديم خدماتنا لمختلف الفئات والدول استناداً إلى التزامنا ببناء ثقافة عمل سليمة وداعمة تجسد القيمة الأساسية لمجموعة ماجد الفطيم، المتمثلة في الجرأة والشغف والتآزر”.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز الفريد أتى تتويجاً “لجهود التآزر والتعاون التي بذلتها مجموعة الفطيم بالكامل. ونجحنا في النهوض بإمكاناتنا إلى مستويات غير مسبوقة، من خلال التعاون مع شركاتنا الشقيقة، بما في ذلك العمل مع فرق تلال الغاف وفوكس ومنشآت التجزئة والمراكز التجارية والفنادق وبرنامج شير للمكافآت، من خلال الترويج المشترك والشراكات والاستفادة من تحليل البيانات؛ فالتعاون هو مفتاح نجاحنا”.

وسئل غانم عن قيام شركة ماجد الفطيم بتوسعات استراتيجية من خلال عمليات الاستحواذ وإطلاق العديد من المتاجر والخدمات العالمية وعقد الشراكات التجارية فأجاب: “كانت 2023 سنة تحولية مليئة بالإنجازات المميزة بالنسبة لماجد الفطيم لايف ستايل، حيث تأثرت بشكل إيجابي بتوسعاتنا الاستراتيجية التي شملت عمليات الاستحواذ وإطلاق العديد من المتاجر والخدمات على مستوى العالم، إضافةً إلى عقد الشراكات مع العلامات التجارية، وقد عززت هذه المبادرات من نمونا ومكانتنا السوقية بشكل كبير، لترسم فصلاً جديداً في مسيرة ماجد الفطيم”.

وقال: “كما أتاحت لنا عمليات الاستحواذ دمج علامات تجارية ذات قيمة عالية ضمن مجموعتنا، مما عزز عروضنا في السوق ورسخ موقعنا كشركة رائدة في قطاع أسلوب الحياة وقطاع تجارة التجزئة، حيث ساهم الإطلاق الناجح لعلامات تجارية مثل بولترونا فراو وشيسيدو في توسيع نطاق حضورنا وتنويع تشكيلة منتجاتنا، الأمر الذي أدى إلى جذب شريحة أكبر من العملاء”.

وأضاف: “لعبَ إطلاق علامة سايكو باني في المنطقة وتأمين أول صفقة توزيع لنا مع أليسي، دوراً هاماً في إثراء محفظتنا المتنوعة من العلامات الرائدة واستقطاب قاعدة أوسع من العملاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتتاح المرتقب لأول متجر مستقل لعلامة إليفينتي في المنطقة يعزز حضورنا في السوق ويؤكد التزامنا بتقديم علامات تجارية حصرية ومتميزة لعملائنا”.

وكشف أن الشركة قامت بافتتاح 20 متجراً جديداً في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات العربية المتحدة، وعززت حضورها استراتيجياً في المملكة العربية السعودية، بافتتاح ستة متاجر وأطلق منصتين رقميتين. معتبرًا أن هذه الجهود بمجملها أدت إلى زيادة الحصة السوقية وتحسين القدرة التشغيلية والوصول إلى العملاء.

وفي معرض رده على الاستراتيجيات التي تضعها ماجد الفطيم للحفاظ على مسار نموها، وتحقيق المزيد من النجاح في قطاع البيع بالتجزئة، قال غانم: “تمتلك ماجد الفطيم خطة تطوير طموحة لأعمالها في قطاع نمط الحياة مستقبلاً، والتي تركز على النمو الاستراتيجي وتعزيز ركائزها الحالية عبر علاماتها الرائدة في مجالات الأزياء والمستلزمات المنزلية والجمال وتجارة التجزئة المتخصصة، إلى جانب متجر ذات الذي يضم العديد من العلامات التجارية. كما يشمل نهج الشركة الحفاظ على عروضها الأساسية ومواصلة تعزيزها، مع توسيع حضور العلامات التجارية على مستوى المنطقة بشكل استراتيجي، وتحديداً في المملكة العربية السعودية. وسنركز بشكل رئيسي على توسيع قطاع المنتجات الفاخرة لدينا سواء في مجالات الأزياء أو المستلزمات المنزلية، استناداً إلى نمو إمكانات هذا القطاع ضمن أسواقنا. بالإضافة إلى ذلك، نتطلع إلى توسيع شبكة توزيعنا، بناءً على الأساس الذي تم وضعه منذ توقيع أول صفقة لنا مع أليسي في أكتوبر من العام الماضي”.

وأردف: “لقد بدأت خطوات توسع حضور علامتنا التجارية لعام 2024 مع دخول كل من علامة كريت آند باريل وعلامة سي بي تو إلى أسواق جدّة للمرة الأولى في شهر فبراير من العام الحالي. وشهد هذا الإنجاز افتتاح أول متجرين متجاورين للعلامتين التجاريتين خارج الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بافتتاح لولوليمون في يو ووك جدّة، ومتجر لعلامة بولترونا فراو في مول الإمارات ليشكل المتجر الأول للعلامة ضمن مول تجاري في العالم. وتبشر هذه الإنجازات بعام مثمر ومليء بالتطورات بالنسبة لماجد الفطيم لايف ستايل”.

واعتبر غانم في ختام حديثه أن تحقيق الانجاز لا يقتصر بوصفهِ معياراً مالياً فقط، “بل يمثل دليلاً واضحاً على رؤيتنا الاستراتيجية وتميزنا التشغيلي، حيث تشمل أهدافنا الأوسع النمو والابتكار وريادة السوق”.

ورأى أن تحقيق هذا الإنجاز في الإيرادات يؤكد على الالتزام بتوسيع وجود الشركة وتنويع محفظة العلامات التجارية وتحسين تجارب العملاء، وقال: “يعكس نجاح مبادراتنا الاستراتيجية، مثل عمليات الاستحواذ وإطلاق العديد من المتاجر والخدمات العالمية والشراكات مع علامات تجارية مرموقة، والتي تعد جميعها خطوات جوهرية في استراتيجية نمونا”.

وشدد على أن الطريق طويل للوصول للأهداف المنشودة، لكن المسيرة لا تتوقف هنا، “بل تلهمنا لتحديد أهداف أعلى والمضي قدماً في الابتكار المستمر، كما نلتزم بالبناء على هذا النجاح من خلال استكشاف آفاق جديدة والتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة. ونواصل تركيزنا على النمو المستدام وتعزيز قيمة العروض المقدمة لعملائنا والحفاظ على ريادتنا التنافسية”.