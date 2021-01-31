الشارقة: إطلاق مشروع سكني بضاحية جويزع بقيمة 8 مليار درهم

وام / أطلقت شركة التطوير العقاري “أرادَ” مشروعها الثالث “مسار” بضاحية جويزع في الشارقة الجديدة التي تقدر قيمته الإجمالية بـ 8 مليارات درهم و يمتد المجتمع السكني الجديد على مساحة 19 مليون قدم مربع ويضم في مجمله 4 آلاف فيلا ومنزل ريفي ضمن ثمانية أحياء مسورة ومرتبطة فيما بينها من خلال محور مركزي أخضر يشجع على رياضة المشي .

وتمت المباشرة بعمليات البيع في “سنديان” أول حي سكني في “مسار” اعتبارا من اليوم حيث يضم 455 فيلا ومنزلا ريفيا وتقع جميعها على مقربة من المنطقة الترفيهية في قلب “مسار” وستبدأ الأعمال الإنشائية في حي ” سنديان ” خلال شهر يونيو هذا العام وسيتم تسليم أول مجموعة من المنازل خلال الربع الأول من عام 2023 ومن المتوقع انتهاء العمل بمشروع “مسار” بكامله خلال سبعة أعوام .

وقد أولت أراد عناية خاصة عند تصميم “مسار” بحيث يتيح المجال لسكانه إحداث نقلة نوعية في أسلوب الحياة وذلك بتشجيع الحياة الصحية النشطة التي تنسجم مع الطبيعة الخضراء المحيطة ويضم المحور المركزي الأخضر في مسار أكثر من 50 ألف شجرة يتخللها مسارات للمشاة والدراجات الهوائية إضافة إلى باقة من المرافق الرياضية المتنوعة ضمن أجواء آمنة وهادئة في أحضان الطبيعة الخضراء وسينعم المقيمون في مسار بتجربة معيشة عصرية تتوافر فيها جميع الخدمات الحديثة ضمن مساحات خضراء واسعة للمشي والتنزه والجري وممارسة الرياضة والتأمل.

ويتميز “مسار” بدرب متواصل وبطول 5 كيلومترات مع مسربين للدراجات الهوائية لتلبية متطلبات الدراجين الهواة والمحترفين على حد سواء كما يمكن للمقيمين والزوار من خارج المجتمع الاستمتاع بركوب دراجاتهم الهوائية عبر المسارات المشجرة الخضراء مع عدة مواقع للجلوس والاستراحة إضافة إلى المقاهي الصحية على جانبي الدرب.

وتمتاز المنطقة المركزية الخضراء في قلب “مسار” بعدد من المرافق الخدمية والترفيهية المميزة التي تشمل ركن “زاد” لمقطورات الطعام المتنقلة ومركزا متكاملا للياقة البدنية وساحة للتزحلق ومنطقة مغامرات للأطفال وساحة للفعاليات ، كما يضم المركز المجتمعي متاجر ومقاهي ومطاعم إضافة إلى مجموعة من مرافق الخدمات المتنوعة لتلبية الاحتياجات اليومية للسكان كما يحتضن المخطط الرئيسي مدرسة دولية كبيرة وحضانة أطفال في الجانب الشمالي من المشروع.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة أراد يمثل مشروع “مسار” نقطة تحول في أساليب الحياة العصرية كما يشكل إضافة مهمة للمشهد العمراني في إمارة الشارقة فهو مجتمع حصري تتكامل فيه وسائل الرفاهية والراحة ضمن بيئة طبيعية هادئة بحيث يمنح سكانه مزيجا متناغما من الحياة العصرية وجمال الطبيعة الخلابة .

وأضاف أنه إنطلاقا من النتائج الاستثنائية التي حققناها في أراد حتى يومنا هذا يمكننا القول بأن هناك اهتماما كبيرا في المجتمعات المتكاملة ذات الجودة العالية والتصاميم المميزة في إمارة الشارقة ونحن على ثقة من الأصداء الإيجابية التي سينالها مشروع مسار لدى المشترين والمستثمرين لما فيه من تجربة جديدة ومرافق خدمية متكاملة.

من جانبه، قال سمو الأمير خالد بن الوليد بن طلال نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: ” لقد صممنا مسار لينعم سكانه بأنماط حياة صحية وسعيدة مع حرصنا على استدامة الموارد البيئية من حولنا “.

وأضاف أن توافر المساحات الخضراء الفسيحة يشجع على عيش أنماط معيشة صحية ويقلل من الإجهاد الناتج عن أساليب الحياة الحديثة التي نعيشها اليوم خاصة في ظل تزايد اهتمامنا بعوامل السلامة والأمان في هذه الأوقات الاستثنائية ومن خلال التناغم الذي يوفره مشروعنا بين الإنسان والطبيعة سيساهم “مسار” بصياغة معايير جديدة لحياة الناس في دولة الإمارات.

ومن أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية القيمة في مشروع “مسار” سيتم ري المساحات الخضراء بشكل منتظم باستخدام المياه المعاد تدويرها من خلال محطة المعالجة الموجودة في المشروع كما سيتم ضخ المياه من خلال نظام ري متطور لترشيد الاستهلاك ومراقبة أية تسرب في النظام المائي وستتضمن المساحات الخضراء في مسار مزيجا من الأشجار المحلية وغيرها من النباتات بحيث تشكل في مجملها منظومة بيئية تساهم في تلطيف الأجواء مما يحد من مصاريف التكييف.