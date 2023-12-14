يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق التمويل العقاري في مصر لطرح شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة من مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث من المتوقع طرح 130 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة خلال عام 2024.

وأعلن صندوق التمويل العقاري، الذي يتبع لوزارة الإسكان المصرية، عن الموافقة على تنفيذ هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية كما أعلن عن المساحات والأسعار والمدن التي تحتوي المشروعات السكنية.

وتبلغ قيمة البيع للوحدة السكنية ذات المساحة 90 مترا مربعا 500 ألف جنيه مصري، مع إمكانية الدفع بالتقسيط في كافة المدن، باستثناء مدينة برج العرب حيث يبلغ سعر البيع 530 ألف جنيه. تُحدد الأسعار بحيث يمكن زيادتها بنسبة تصل إلى 15% كحد أقصى.

وتمت مراجعة الحد الأقصى للدخل المسموح لفئات المتقدمين، حيث يصل إلى 10 آلاف جنيه للأعزب و 13 ألف جنيه للأسرة. وتم أيضاً تعديل الحد الأدنى للمقدم المالية، حيث يُطلب دفع 20% بدلاً من 15%، ويمكن تقسيط هذا المبلغ على مدى ثلاث سنوات، وهي فترة إنشاء الوحدات السكنية.

ما هو صندوق التمويل العقاري المصري؟

تسعى الدولة إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، والمناسب لإمكانياتهم المالية المحدودة بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، ويضمن لهم العيش الآمن والكريم ، ولذلك فقد تدخلت الدولة لإصدار قانون إنشاء صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري المعروف بصندوق التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم 93 لسنة 2018، ليقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويعتبر هيئة عامة خدمية، له الشخصية الاعتبارية.

ما هو برنامج المشروعات التي أعلن عنها صندوق التمويل العقاري وما هي شقق الاسكان الاجتماعي في مصر ؟

اعتباراً من من 23 ديسمبر 2023 حتى 14 يناير 2024 أعلن الصندوق عن فتح باب الشراء والتسليم الفوري في 7 مناطق بمساحة 90 متر والأسعار تتراوح من من 194 حتى 207 ألف جنيه.

الفيوم – الفيوم الجديدة

الفيوم – طامية

البحيرة – دمنهور

مطروح العلمين

المنيا – المنيا الجديدة

الإسماعيلية – موقع أبوخليفة

قنا- أبوتشت

ما هي مواقع الوحدات المطروحة في نظام صندوق التمويل العقاري؟

وأعلن الصندوق أيضاً عن طرح شقق الاسكان الاجتماعي في مصر خلال 36 شهرا قادمة في 11 منطقة يتم التقديم لها من يوم 23 ديسمبر 2023 حتى 14 يناير 2024.

المساحة 90 متر والأسعار من 500 حتى 530 ألف جنيه وذلك في المناطق التالية:

الإسكندرية – برج العرب

الجيزة- أكتوبر الجديدة

الفيوم -الفيوم الجديدة

المنيا – المنيا الجديدة

بني سويف – بني سليمان أمام الشونة

القليوبية – الخانكة

سوهاج – الكوثر – جهينه

أسيوط – مركز أسيوط

الشرقية – صان الحجر

البحيرة – دمنهور

مطروح- العلمين

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024

أن تكون الجنسية مصرية

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 50 عام

لا يكون المتقدم أو اي احد من أفراد عائلته مثل الزوج او الزوجة او الاولاد القصر

ألا يكون قد حصل المتقدم على وحدة سكنية من بعض الجهات الحكومية وغيرها

أن يكون ذلك المتقدم كان حاصل على شهادة خاصة بإسكانه في المحافظة التي يقدم فيها للحصول على الوحدة السكنية بيها.

كيفية التقديم على صندوق التمويل العقاري و شقق الاسكان الاجتماعي ؟

بإمكان المواطنين الذين يرغبون في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024 تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومتابعة الشروط.

خطوات حجز شقق الإسكان الإجتماعي

الضغط على أيقونة الإعلانات.

اختيار الإعلان الذي يخص شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024

قراءة الخطوات والشروط والـوراق المطلوبة للتقديم

تنزيل كراسة الخطوات والأوراق المطلوبة من الموقع.

تسديد مبلغ معين مقدم يخص الحجز والمصاريف الإدارية

تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للصندوق.

موقع صندوق التمويل العقاري؟

رابط موقع صندوق التمويل العقاري .. اضغط هنا

يتم الرد على اتصالات واستفسارات العملاء من قبل ممثلي خدمة العملاء بمركز الاتصالات كل يوم من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءً عدا يومي الجمعة والسبت، وفي حال تقدم العميل بشكوى يتم حلها في خلال 5 أيام عمل. أرقام مركز الاتصالات: (من أي تليفون محمول : 1188 – 5777) : (من أي تليفون أرضي : 090071117)

متي يتم فتح الحجز في مشروع جنه مصر؟

بدء الحجز الإلكتروني في وحدات مشروع جنة التابع لـ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والتي يبلغ عددها نحو 10872 وحدة سكنية في يوم 26 مارس عام 2023.

المساحة: بين 100 و161 م2.

أين توجد مدن مشروع جنة

6 أكتوبر

الشيخ زايد

دمياط الجديدة

القاهرة الجديدة

ملوى الجديدة

المنصورة الجديدة

رابط التقديم في وحدات مشروع جنة

اضغط هنا

طريقة دفع شقق مشروع جنة

سداد 20 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء).

سداد 10 % من إجمالى ثمن وحدات مشروع جنة عند الاستلام

سداد 70 % (باقى ثمن الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات

يُستحق القسط الأول لـ وحدات مشروع جنة بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

متى يتم فتح الحجز في مشروع دار مصر؟

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تفاصيل تسليم الدفعة الأخيرة من شقق دار مصر بمنطقة الأندلس.

وبدأ الحجز في يوم الأحد، الموافق 26/11/2023، وينتهي يوم الأحد الموافق 17/12/2023، في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتوسط دار مصر.

وأكد جهاز المدينة أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 294 و 295، يوم الأحد الموافق 26/11/2023، ووحدات العمارتين 172 و 173، يوم الأحد الموافق 3/12/2023.

كما سيتم تسليم وحدات العمارتين 298 و 299، يوم الأحد الموافق 10 /12/2023، ووحدات العمارتين 262 و 263، يوم الأحد الموافق 17/12/2023.

موعد طرح شقق دار مصر 2024

أعلن المسؤلين في وزارة الإسكان أنه من المتوقع أن يكون خلال شهري 2 و3 المقبلين، حيث يتم حاليا حصر الوحدات المتوفرة في المشروع.

ومن المتوقع أن يكون عدد الشقق لا يتجاوز 200 شقة.

مناطق شقق دار مصر

العبور

15 مايو

حدائق أكتوبر

السادات

مدينة برج العرب.

متى يتم فتح الحجز في مشروع الاسكان المتوسط؟

اعتباراً من الأسبوع الأول من ديسمبر وحتى شهر يناير القادم تم فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

وتضمن الطرح الجديد وحدات متنوعة بمساحات 90 مترا بعدد من المدن الجديدة.

ما هي الأسعار في مشروع الاسكان المتوسط؟

من المتوقع أن تتخطى 500 ألف جنيه وفقا لآخر سعر حدده صندوق الإسكان الاجتماعي في الطرح التكميلي لإعلان سكن كل المصريين 3 والذي بدأ منذ الشهر الجاري ويستمر حتى الشهر المقبل.

سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيه بالتقسيط، في كافة المدن

السعر مدينة برج العرب بسعر 530 ألف جنيه

تكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى، مع تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على وحدات مشروع سكن كل المصريين ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب، و13 ألف جنيه للأسرة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.

تعديل الشروط

تم تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلا من 15%، ويتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات (وهي فترة إنشاء الوحدات السكنية)

سعر العائد على التمويل العقاري 7.5 % ثابت طوال فترة التمويل

يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%.

خطوات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2023

قم بالدخول إلى موقع وزارة الإسكان وذلك بالضغط على هذا الرابط .. هنا

قم بالضغط على أيقونة “التقديم على وحدات سكنية.

حدد المشروع الذي ترغب في التقديم عليه وقم بالضغط عليه.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة عنك كمتقدم لتخصيص وحدة سكنية.

قم بتحميل جميع الأوراق المطلوبة للتقديم.

قم بتسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

اضغط على كلمة “حفظ الطلب.

موعد إعلان حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية موعد فتح الحجز نهاية شهر ديسمبر الجاري أو بداية العام المقبل 2024.

في حالة وجود عيوب تشطيب في الإسكان الإجتماعي

في حالة وجود عيوب تشطيب، يتقدم العميل بشكوى رسمية للصندوق الإجتماعي للإسكان موثقة بصور للوحدة السكنية وسيتم مخاطبة الجهاز / المديرية أو تغيير الوحدة للعميل بنفس ميزة التخصيص.

أسباب الرفض بالنظام الآلي لصندوق التمويل العقاري

في حال رفض طلب العميل بحجز شقة سكنية يجب عليه أن يفعل الخطوات التالية:

الاتصال بمركز الاتصالات على أرقام ١١٨٨/٥٧٧٧/٥٩٩٩

موعد الإتصال من الساعة 9 ص حتى 9 م

أو التوجه لمراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن مديريات الإسكان وهي:

جهاز مدينة ١٥ مايو

جهاز مدينة دمياط الجديدة

جهاز مدينة السادات

جهاز مدينة أسيوط الجديدة

الجهاز التنفيذي لمشروع إسكان الشباب بمدينة الشروق

جهاز مدينة الصالحية الجديدة

مديرية الإسكان بالوادي الجديد

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