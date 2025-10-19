العقاري السعودي: تملك منزل تحت الإنشاء برحلة ميسرة

أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي، اليوم الأحد، عن مسار تملك وحدة سكنية (منزل) تحت الإنشاء برحلة ميسرة وحلول تمويلية مبتكرة في عموم المملكة العربية السعودية.

وتحت عنوان “مسار رحلة المستفيد للوحدات السكنية تحت الإنشاء”، أوضح الصندوق العقاري التابع لوزارة البلديات والإسكان السعودية في تغريدة عبر منصة إكس خطوات الرحلة (بالترتيب):

التسجيل في منصة سكني:

1- غير مستحق: تنتهي الرحلة

2- مستحق:

-التسجيل في منصة المستشار العقاري واختيار رغبة المنتج: وحدات تحت الإنشاء.

-الحصول على أفضل توصية تمويلية:

1- حجز وحدة عبر منصة سكني (المشاريع)

2- عقد البيع على الخارطة مع المطور

3- الجهة التمويلية (توقيع العقد)”.



ويأتي ذلك ضمن مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030، الرامية إلى رفع نسبة التملك السكني في السعودية إلى 70 بالمئة بحلول العام 2030.

