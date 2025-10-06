العقاري السعودي يطلق “بيت العمر” بدعم فوري وأقساط ميسرة

أطلق صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة البلديات والإسكان السعودية، حديثاً، حملة اتصالية بعنوان “بيت العمر” بالتعاون مع (NHC) والبنك الأهلي السعودي تستهدف تمكين الأسر من تملك مسكنها الأول عبر حلول تمويلية مبتكرة ومشروعات سكنية نوعية تحت الإنشاء بهامش ربح تنافسي مقدم من البنك الأهلي السعودي أكبر بنوك المملكة.

وأوضح الصندوق العقاري أن التعاون مع الشركاء يهدف إلى تطوير الشراكات الاستراتيجية، وتقديم حلول سكنية وتمويلية تراعي احتياجات مختلف شرائح المستفيدين، وتشمل دعم الدفعة المقدمة وهو دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال (حوالي 40 ألف دولار)، والحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك“، والدعم العيني، إلى جانب باقة واسعة من الحلول، التي تسهّل رحلة التملك وتمنح المستفيدين خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم ورغباتهم.

وتأتي هذه الحملة ضمن مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030، الرامية إلى رفع نسبة التملك السكني إلى 70 بالمئة بحلول العام 2030.

ويتيح هذا التعاون لمستفيدي منتج الوحدات تحت الإنشاء الاستفادة من أقساط مرنة وميسرة تبدأ من 1499 ريالاً (400 دولار) شهرياً، وفق خطوات بسيطة تبدأ بالتسجيل في منصة “سكني”، ثم معرفة الاستحقاق، واختيار الوحدة السكنية المناسبة، وتنتهي بتوقيع عقد التملك.

وذكر الصندوق العقاري أن العرض يتضمن هامش ربح تنافسي يصل إلى 2.99 بالمئة لفترة محدودة، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك وتهيئة بيئة تمويلية مستدامة تدعم استقرار السوق العقاري.

وأضاف الصندوق أن إطلاق الحملة يتزامن مع قرب انطلاق معرض “سيتي سكيب العالمي”، حيث سيتم تسليط الضوء على تنوع الحلول التمويلية والسكنية، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تساعد المستفيدين على تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية.

ويمكن للمستفيدين استعراض المشاريع السكنية المتاحة، وحجز وحداتهم مباشرة عبر منصة حجوزات المشاريع “سكني” من خلال الدخول إلى الرابط هنا.