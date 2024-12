دبي: إلغاء استخدام أجهزة مسح وقياس الحرارة عند مداخل المنشآت اعتباراً من 1 يناير

دبي – أريبيان بيزنيس/ أعلنت اقتصادية دبي، اليوم الأربعاء، بتغريدة على حسابها في تويتر عن تحديث للقواعد الإرشادية والبروتوكولات المعنية بإعادة الافتتاح في إمارة دبي، اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2021.

حيث تضمن التحديث إلغاء استخدام أجهزة المسح الحراري وقياس درجات الحرارة اليدوية عند مداخل المنشآت، بالإضافة إلى إلغاء بروتوكولات خدمة صف السيارات وتحديداً تغطية المقاعد وعجلة القيادة بالبلاستيك.

إليكم التحديث على القواعد الإرشادية والبروتوكولات المعنية بإعادة الافتتاح في إمارة دبي، اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2021.

Here are the updates on the protocols and regulations to be followed with the re-opening of the emirate of Dubai, effective 1st of January 2021. pic.twitter.com/vJjc288j6C

