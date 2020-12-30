محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inصحة

دبي: إلغاء استخدام أجهزة مسح وقياس الحرارة عند مداخل المنشآت اعتباراً من 1 يناير

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محرر في الموقع by محرر في الموقع
دبي: إلغاء استخدام أجهزة مسح وقياس الحرارة عند مداخل المنشآت اعتباراً من 1 يناير

دبي – أريبيان بيزنيس/ أعلنت اقتصادية دبي، اليوم الأربعاء، بتغريدة على حسابها في تويتر عن تحديث للقواعد الإرشادية والبروتوكولات المعنية بإعادة الافتتاح في إمارة دبي، اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2021.

حيث تضمن التحديث إلغاء استخدام أجهزة المسح الحراري وقياس درجات الحرارة اليدوية عند مداخل المنشآت، بالإضافة إلى إلغاء بروتوكولات خدمة صف السيارات وتحديداً تغطية المقاعد وعجلة القيادة بالبلاستيك.

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