أيقاف تقديم لقاح جونسون أند جونسون بسبب مخاوف من التجلطات

,أوصت إدارة الأدوية والعقاقير “بوقف مؤقت” لتقديم لقاح كوفيد 19 من جونسون أند جونسون حتى يتسنى التحقق في تقارير حدوث جلطات دموية.

ويقول المسؤولون إنهم يبحثون في ست حالات تم الإبلاغ عنها “لنوع نادر وحاد من تجلط الدم لدى الأفراد بعد تلقي اللقاح”.



وقالت إدارة الغذاء والدواء في بيان على تويتر: “في الوقت الحالي ، يبدو أن هذه الأحداث المعاكسة نادرة للغاية”.

وأضافت أنه حتى يتم تقييم الحالات من حيث أهميتها المحتملة “فإننا نوصي بهذا التوقف المؤقت”.

وأضافت: “هذا مهم للتأكد من أن مجتمع مقدمي الرعاية الصحية على دراية باحتمالية حدوث هذه الأحداث الضائرة ويمكنه التخطيط بسبب العلاج الفريد المطلوب مع هذا النوع من الجلطة الدموية”.



يأتي ذلك في أعقاب المخاوف الأخيرة بشأن الارتباط بين لقاح أكسفورد وأسترا زينيكا وجلطات الدم.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.

