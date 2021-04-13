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Posted inصحة

أيقاف تقديم لقاح جونسون أند جونسون بسبب مخاوف من التجلطات

نصحت هيئة الدواء الأمريكية بالتوقف عن إعطاء لقاح جونسون أند جونسون للتحقق من حالات اصابة بجلطات أصابت إثاث تتراوح أعمارهن بين 18 و48 عاما.

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أيقاف تقديم لقاح جونسون أند جونسون بسبب مخاوف من التجلطات

,أوصت إدارة الأدوية والعقاقير “بوقف مؤقت” لتقديم  لقاح كوفيد 19 من جونسون أند جونسون حتى يتسنى التحقق في تقارير حدوث جلطات دموية.

ويقول المسؤولون إنهم يبحثون في ست حالات تم الإبلاغ عنها “لنوع نادر وحاد من تجلط الدم لدى الأفراد بعد تلقي اللقاح”.

 
وقالت إدارة الغذاء والدواء في بيان على تويتر: “في الوقت الحالي ، يبدو أن هذه الأحداث المعاكسة نادرة للغاية”.

وأضافت أنه حتى يتم تقييم الحالات من حيث أهميتها المحتملة “فإننا نوصي بهذا التوقف المؤقت”.

وأضافت: “هذا مهم للتأكد من أن مجتمع مقدمي الرعاية الصحية على دراية باحتمالية حدوث هذه الأحداث الضائرة ويمكنه التخطيط بسبب العلاج الفريد المطلوب مع هذا النوع من الجلطة الدموية”.

 
يأتي ذلك في أعقاب المخاوف الأخيرة بشأن الارتباط بين لقاح أكسفورد وأسترا زينيكا وجلطات الدم.

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