قفزة لأسعار النفط والغاز بسبب دوامة قطبية تجلب موجة برودة قاسية

واشار تقرير وكالة بلومبرغ أمس الأحد إلى موجة برد قاسية بسبب اضطراب الطقس سببها تيار قطبي، وهي دوامة ضخمة (بولار فورتكس) من الهواء بدأت تهب على نصف الكرة الأرضية الشمالية لتغطي أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

وقفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا لعشر اضعاف فيما تجهد شركات الخدمات اليابانية لضمان واردات كافية من الغاز مع نفاذ المخزون، وفي بكين هوت درجات الحرارة لأدنى مستوياتها التي لم تشهدها العاصمة الصينية منذ سنة 1966 برياح قوية مصحوبة بطقس بارد تسبب بتأخر وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال مع ارتفاع الطلب على استخدامه وكذلك كان حال الطلب في كوريا الجنوبية.

وتلفت رويترز إلى أن قفزة اسعار النفط لا تعود فقط إلى موجة البرد بل أيضا إلى سوء تقدير المشترين

وتتسبب كتلة البرد الجليدية التي توشك على تغطية أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والتي يتوقع أن تشتد في أواخر يناير / كانون الثاني الجاري هي من نفس نمط الطقس الذي تسبب في موجة البرد لعام 2014 المعروفة باسم الدوامة القطبية ، والتي أدت إلى انخفاض درجات الحرارة في شيكاغو إلى سالب 16 درجة فهرنهايت (ناقص 27 درجة مئوية) .

وكانت موجة البرد المماثلة قبل أربع سنوات قد تسببت بأيقاف رحلات جوية عديدة وتسببت باضطرابات في مواعيد تسليم شحن المنتجات.

قال تود كروفورد ، خبير الأرصاد الجوية في شركة Weather Co. ، وهي شركة تابعة لشركة IBM: “تتجمع العوامل الجوية بالفعل لفترة مثيرة للبرد والثلج”.

وانخفضت درجات الحرارة في باريس إلى مستوى 3.5 درجة تحت المعدل الطبيعي ، فيما كانت البرودة في مدريد بمعدل أقل من المعتاد بحوالي 6.9 درجة.

Heavy snow and high winds continue to affect parts of #Japan. The country has seen record #snowfall in the past few weeks. Some areas have seen over 70 cm of snow in a 24 hour period. #EastAsia pic.twitter.com/NxFkJRrhs6

— BBC Weather (@bbcweather) January 8, 2021